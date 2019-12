L’Albero della Pace illumina il santuario di Paola

Il simbolo del Natale è stato donato dalla società Aon e decorato dal fashion designer Claudio Greco

E’ tra le mura del santuario di San Francesco di Paola e in totale spirito natalizio che nasce la collaborazione tra la società Aon, nella persona di Francesco Trebisonda, e il fashion designer Claudio Greco. Un atto di fede e generosità da parte di entrambi. L’albero di Natale infatti è stato donato da Francesco Trebisonda e decorato dallo stilista Claudio Greco.

La società Aon si occupa di fornire supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che consentono di gestire e controllare i rischi aziendali e da sempre è dedita alle attività di beneficenza.

Tre anni dopo la riproduzione del saio di San Francesco, consegnato poi nel corso della Santa Messa alla Basilica di S. Andrea Delle Fratte, il fashion designer Claudio Greco è stato incaricato da padre Francesco, Ordine dei Minimi, alla decorazione dell’albero di Natale.

<<Decorare l’albero di Natale nel santuario è stata un’emozione unica, un dono bellissimo e inaspettato>> ha dichiarato Greco.

Una bianca stella in cima dà inizio ad una catena di luci bianche che illuminano l’albero, dando così risalto alle rosse decorazioni e ai foulard bianchi in cotone contenenti la parola pace in tutte le lingue del mondo, da qui il nome “Albero della Pace”.