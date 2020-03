L’Amaro calabrese Rupes riceve la prestigiosa medaglia gold dell’America Awards 2020

Trenta erbe officinali ed aromatiche, provenienti dalla Locride, realizzano la sua perfetta alchimia tra note erbacee amare, speziate, decise ed amabili.

L’Amaro Rupes affonda le proprie radici in secoli di tradizione calabrese, ma la massima diffusione lo vede protagonista in Calabria già in epoca Medievale quale rimedio digestivo realizzato nei monasteri. Oggi Rupes, attraverso la bottiglia dal design essenziale ed elegante ed il suo logo ricercato, identifica il contenuto dal nobile passato proiettandosi al futuro con il gusto deciso e raffinato dal carattere inconfondibilmente calabrese. Rupes rappresenta uno dei migliori amari realizzato con il vecchio metodo artigianale della macerazione a freddo di trenta erbe, tra le quali spiccano il finocchietto selvatico, le radici di liquirizia calabrese e l’alloro ed il pubblico attento, sempre più alla ricerca dello slow, apprezza decisamente.

La giuria internazionale dell’ambìto premio American Awards 2020, istituito dall’American Wines Paper (rivista professionale dei buyer, importatori e distributori di vino e distillati americani), ha riconosciuto quella “Gold”, quindi il primo posto nella categoria, proprio a Rupes che ha saputo trasmettere la propria esperienza secolare che racconta un territorio e le sue eccellenze partendo dall’olfatto e dalle papille gustative.

Il nome, si narra, fu coniato da intellettuali patrioti nella prima metà dell’800, facendolo derivare dal luogo in cui veniva distillato: ai piedi della Rupe di Roccella, un tempo Anphisia.

La leggenda vuole che la sua antichità si intrecci con la grande storia italiana che ebbe inizio da un piccolo paese delle Calabrie, dall’incontro tra un semplice commerciante con alcuni giovani che avrebbero innescato grandi imprese.

Oggi Rupes racconta dell’incontro casuale di due uomini in una notte di quasi due secoli fa e che in ambiti diversi contribuirono a cambiare il corso delle cose;

Oggi Rupes ci parla di semplicità, raffinatezza, fermezza ed allo stesso tempo di grandi gesta.

Oggi, L’Amaro Rupes regala al palato un piacere quotidiano, dal sapore tutto italiano apprezzatissimo anche oltre Oceano.