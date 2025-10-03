L’Amaro catanzarese Imperium premiato a Bruxelles con la Gran Medaglia d’Oro

“Voglio esprimere le più sincere congratulazioni a Francesco Chirillo, fondatore di Infusi di Calabria, per il prestigioso premio tributato a Amaro Imperium vincitore della Gran Medaglia d’Oro al concorso internazionale di Bruxelles”. È quanto afferma l’assessora alle Attività economiche, Giuliana Furrer

“Un riconoscimento straordinario, nell’ambito di uno tra i più autorevoli e riconosciuti al mondo nel settore dei distillati, che certifica non solo la qualità del prodotto nato a Catanzaro, ma anche la visione innovativa della tradizione calabrese, capace di reinventarsi e creare una nuova identità nel panorama internazionale degli infusi e degli amari – afferma ancora Furrer -“.

“A guidare questo percorso di successo un imprenditore che con passione, determinazione e lungimiranza ha creduto nella possibilità di portare l’autenticità calabrese a competere – e vincere – sui più rilevanti palcoscenici mondiali”.

“Un trionfo che rappresenta una vittoria per tutta la Calabria, simbolo di un territorio che custodisce antiche radici ma sa guardare al futuro, esportando eccellenze capaci di conquistare i palati e le giurie internazionali”.

“Un’iniezione di fiducia e uno stimolo importante per tutte le imprese che continuano a portare in alto il nome della nostra città e della nostra regione”, conclude l’assessore alle Attività economiche del Comune di Catanzaro.