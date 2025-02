L’Amerigo Vespucci in Calabria dal 2 al 6 maggio, sarà possibile visitarla gratis

Anche per il Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci – così come avvenuto nella fase oceanica – le visite a bordo della nave scuola della Marina Militare saranno completamente gratuite e le prenotazioni possibili solo attraverso le piattaforme e i canali di comunicazione ufficiali del Tour: il sito internet e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube e X.

Il tour Mediterraneo prenderà il via l’1 marzo da Trieste per toccare in totale 14 città italiane e due all’estero, Durazzo e La Valletta. La nave scuola della Marina Militare arriverà anche nel porto di Reggio Calabria dove sosterà dal 2 al 6 maggio.

Il veliero è di ritorno a casa dopo aver visitato in un anno e mezzo 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti. I visitatori, inoltre, potranno immergersi nel racconto della storica impresa attraverso il “Villaggio IN Italia” presente in ogni porto in cui ormeggerà la “nave più bella del mondo”.

Le prenotazioni saranno disponibili a breve e ulteriori novità saranno comunicate sui profili social ufficiali. All’iniziativa “Tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia” voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, 12 ministeri ed è realizzata da Difesa Servizi spa.