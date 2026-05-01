Lamezia Terme ospita “Update nella protesi di ginocchio: stay out of trouble!”

Il prossimo 9 maggio 2026, la città di Lamezia Terme sarà sede di un importante appuntamento scientifico dedicato all’ortopedia: il convegno “Update nella protesi di ginocchio: Stay Out of Trouble!”, un evento rivolto a medici, chirurghi ortopedici e professionisti del settore sanitario.

L’iniziativa si propone di fare il punto sugli sviluppi più recenti nel campo della protesi di ginocchio, una delle procedure chirurgiche più diffuse e in continua evoluzione. L’obiettivo principale è quello di approfondire strategie, tecniche e innovazioni per ridurre le complicanze e migliorare gli esiti clinici per i pazienti.

A guidare l’evento saranno i Presidenti G. Tedesco, F. Sanzo e R. Devito, affiancati da figure di riferimento nel panorama ortopedico.

La Segreteria Scientifica, composta da D. Riccelli e A. Vescio, curerà l’organizzazione dei contenuti e il coordinamento delle attività congressuali.

Il titolo del congresso, “Stay Out of Trouble!”, richiama l’attenzione su un tema cruciale: la prevenzione degli errori e la gestione delle criticità durante l’intervento chirurgico e nel decorso post-operatorio. In un ambito delicato come quello della chirurgia protesica, infatti, l’aggiornamento continuo rappresenta un elemento fondamentale per garantire sicurezza ed efficacia.

Durante la giornata sono previsti interventi di esperti, sessioni di confronto e momenti di approfondimento su casi clinici, con l’intento di favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche tra i partecipanti.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di formazione continua in medicina, contribuendo alla diffusione di conoscenze aggiornate e al miglioramento della qualità delle cure. La scelta di Lamezia Terme come sede sottolinea inoltre il ruolo sempre più centrale del Sud Italia nella promozione di iniziative scientifiche di rilievo nazionale.

Un appuntamento, dunque, di grande interesse per tutti i professionisti che operano nel campo dell’ortopedia e della chirurgia protesica, con uno sguardo rivolto al futuro e alla sicurezza del paziente.