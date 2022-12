L’amministrazione comunale di Cardinale punta tutto sulla prevenzione e salute delle nuove generazioni

L’amministrazione comunale di Cardinale, guidata da Danilo Staglianò, porta avanti il progetto di prevenzione e screening nella popolazione scolastica del proprio territorio. In particolare, giorno 14 ottobre 2022, si è svolto il primo screening in occasione del Giornata Mondiale del Diabete. L’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Uniti verso un nuovo Domani…ODV” ed il supporto dell’AVIS, ha organizzato una giornata con il fine di sensibilizzare la cittadinanza e fare prevenzione nella popolazione scolastica del comune.

Lo screening preventivo è stato effettuato affinché si riduca il rischio di comparsa del diabete con esordi drastici ed individuare per tempo l’insorgenza di questa patologia cronica. La giornata si è svolta con il ritrovo alle ore 9.30 e tinteggiatura di una panchina pubblica, nel colore blu (simbolo universale del diabete), da parte dei bambini della scuola di Cardinale.

Alle ore 10.30 presso la sala consiliare, dopo un breve intervento divulgativo della Dott.ssa Maria Teresa Nisticò, si è svolta la misurazione della glicemia, grazie alla gentile collaborazione degli infermieri Alessandra Barbatano e Pasquale Maiolo, nei circa 80 bambini della scuola primaria e secondaria che hanno aderito all’iniziativa.

Dopo questo primo importantissimo screening, dalle misurazioni effettuate tutti i bambini hanno dei valori di glicemia che sono al di sotto della soglia patologia ed i risultati indicano che ad oggi non ci sono valori tali da richiedere, per ora, ulteriori approfondimenti.

Altra giornata di screening, giorno 30 ottobre, ha avuto come protagonisti gli occhi dei bambini. Il progetto, organizzato l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che si chiama “Occhio ai Bambini”, ha visto una campagna di prevenzione delle patologie oculari. L’amministrazione ha voluto fortemente abbracciare questa idea e grazie alla collaborazione con l’associazione “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti” – ONLUS APS Sezione Territoriale di Catanzaro e APB Italia ONLUS – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Comitato di Catanzaro, il progetto si è rivolto sempre agli alunni della scuola primaria e secondaria di Cardinale, con lo scopo non solo di effettuare uno screening per evitare l’insorgenza di particolari patologie, ma anche quello di diffondere una cultura sanitaria basata su check-up oculistici periodici e su un’informazione che riguarda la salute oculare e le buone pratiche per la prevenzione delle malattie oculari (in particolare quelle che portano a ipovisione e cecità).

La giornata “Occhio ai Bambini” ha avuto inizio alle 8.30, da quanto l’equipe di medici ha effettuato circa 70 visite oculistiche, prima nel plesso della scuola primaria e successivamente gli stessi sanitari si sono spostati presso l’edificio che ospita la scuola secondaria.

Alla fine della visita ogni bambino ha ricevuto il report dettagliato della visita a cui si è sottoposto. Inoltre, oltre alle visite effettuate, il personale sanitario ha messo in risalto la delicata tematica della salute dell’occhio distribuendo anche materiale informativo utile ad ulteriori approfondimenti.

Il referente di queste due giornate è stato Giosuè Costa, Consigliere Comunale con delega alla Sanità, oltre alla disponibilità del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2, Prof.ssa Elisabetta Giannotti, nei confronti di questa iniziativa portata avanti dell’Amministrazione Staglianò.