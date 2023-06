L’Amministrazione Comunale di Catanzaro avvia un censimento delle colonie feline

La questione delle colonie feline presenti sul territorio cittadino è stata al centro di un incontro ieri a Palazzo De Nobili. Alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco, dei consiglieri comunali Nunzio Belcaro, Gregorio Buccolieri, Stefano Veraldi e il rappresentante della clinica veterinaria Ceveca, Giuseppe Garcea, l’attenzione si è concentrata sulla questione dei gatti randagi presenti sul territorio e si è deciso di avviare un censimento completo delle colonie feline presenti nel Comune di Catanzaro.

L’intenzione dell’Amministrazione si è materializzata nella volontà di avviare il censimento a partire dalla colonia di Giovino.

La clinica veterinaria Ceveca ha offerto la propria disponibilità ad assistere nell’operazione di recupero dei gatti della colonia di Giovino, provvedendo alla microchippatura e sterilizzazione degli animali e anche attraverso la realizzazione delle casette eco-sostenibili per ospitarli.

A questo seguirà un sopralluogo con gli addetti con lo scopo di procedere speditamente alla realizzazione del progetto.

L’iniziativa e la sensibilità dell’Amministrazione Comunale non si limiterà esclusivamente alla colonia di Giovino, ma verranno presi ulteriori provvedimenti per la gestione delle altre colonie feline presenti nel territorio comunale. Inoltre, sarà avviato un processo di riconoscimento dei volontari che parteciperanno al censimento delle colonie feline, al fine di garantire un’adeguata struttura organizzativa e coordinata per affrontare queste problematiche.

Nelle scorse settimane sono stati numerosi gli incontri del presidente del Consiglio comunale con tutte le parti attive che hanno a cuore il tema per avviare una fase di dialogo, ascolto e condivisione delle migliori strategie possibili sul tema.

Un metodo che vuole porre il confronto con le parti come strumento di lavoro costante e permanente nelle attività di questa Amministrazione la vuole potenziare e valorizzare maggiormente le attenzioni sul tema rispetto al passato.

L’ente di Palazzo De Nobili, infatti, è determinato ad affrontare con responsabilità e sensibilità la questione delle colonie feline presenti sul territorio, e in generale di tutti gli animali, al fine di garantire il loro benessere e una convivenza armoniosa con la comunità locale. In questo senso, si impegna a promuovere ulteriori azioni concrete volte a migliorare la gestione e la tutela degli animali nella nostra città.