L’Amministrazione Comunale di Girifalco celebra la vita e la comunità con “L’Albero della Vita” 

Grande partecipazione all’iniziativa “L’Albero della Vita”, promossa dall’amministrazione comunale di Girifalco su iniziativa del consigliere comunale con delega alla Gentilezza, Delia Ielapi.

“Abbiamo onorato i nuovi nati della nostra comunità, piantando per ciascuno di loro un albero nell’Area Verde di Via Dalla Chiesa. Questi alberi rappresentano le radici e la crescita della nostra Girifalco.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: AVIS Comunale Girifalco, presieduta da Laura Ielapi, e ai volontari del Servizio Civile per la fondamentale collaborazione; Uffici Comunali e agli operai per la preparazione e l’assistenza.

Un applauso speciale a tutti i Genitori e i Nonni che hanno partecipato con entusiasmo.

I veri protagonisti sono stati i bambini, a cui sono stati dedicati gli alberi piantumati: Ginevra, Samuele, Davide, Aurora Maria, Sofia, Rocco, Sophie, Alice, Thomas, Chiara, Beatrice, Andrea, Salvatore, Agata, Giovanni”.

La giornata si è conclusa in festa per i più piccoli, con uno spettacolo di magia nel piazzale Chiesetta Annunziata, regalando sorrisi a tutti i presenti.

L’Amministrazione Comunale si impegna a continuare a promuovere iniziative che rafforzino il senso di comunità e celebrino il valore della vita.