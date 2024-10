L’ANC di Soverato impegnata in corsi di formazione

Familiari, soci e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’A.FA.DI. di Soverato, si sono trovati presso la Sede del’A.FA.DI di Soverato per partecipare ad una dimostrazione sulle manovre salvavita, atte a fronteggiare un’emergenza e partecipando ad una sommaria formazione relativa alla gestione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età lattante, bambini e adulti (manovra di Heimlich), con tecniche di rianimazione cardio-polmonare (RCP).

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato, che da anni si occupa di promuovere iniziative di prevenzione in generale e di formazione sul BLSD, in collaborazione con il Salvamento Agency attraverso un formatore, Sottotenente dott.Daniele Clausi, e un istruttore, Maresciallo Capo Rag. Antonio Parretta, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato.

Nella prima parte, prettamente teorica, il dottor Clausi ha illustrato una prima riflessione sulla valutazione e gestione dei pericoli eventuali che ogni bambino in tenera età si potrebbe trovare e successivamente su come si gestisce un’emergenza con la chiamata dei soccorsi e delle relative manovre da praticare, soffermandosi sull’importanza del non perdere la calma e vincere la paura come fattore indispensabile ad affrontare i momenti critici e ad agire correttamente per aiutare senza farsi prendere dal panico.

In un secondo tempo, coadiuvato dall’istruttore Antonio Parretta, Vicepresidente dell’ANC, ha coinvolto i presenti: nonne, nonni, zii, zie, genitori, volontari e collaboratori, in esercitazioni pratiche, volte alla sperimentazione su manichini della sequenza di azioni necessarie a disostruire le vie aeree, principalmente sui bambini, per impedire il soffocamento da corpi estranei e la pratica della rianimazione cardio-polmonare (RCP).