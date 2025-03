Lanciano la cocaina dalla finestra nel cortile di casa, padre e figlio arrestati

Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di due uomini, padre e figlio, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fatto irruzione nella loro abitazione, sorprendendoli mentre tentavano di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra.

I carabinieri avevano cinturato l’area esterna dell’abitazione circondandola per impedire qualsiasi tentativo di fuga. Mentre i militari dell’Arma si preparavano all’ingresso, uno degli occupanti è stato visto affacciarsi alla finestra e gettare due sacchetti nel cortile. Un gesto che non è sfuggito ai militari, che hanno subito recuperato il materiale.

All’interno delle buste è stata trovata della cocaina, suddivisa in involucri più piccoli, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi: bilancini di precisione, taglierini, un cercatore di microspie e materiale plastico per il confezionamento.

Durante la successiva perquisizione dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche tre telefoni cellulari e oltre 2000 euro in contanti, nascosti nella cantina. Alla luce delle prove raccolte, la Procura di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati.