L’Anno che Verrà a Catanzaro magnifico per esaltare il grande Mimmo Rotella

E l’orafo Michele Affidato suggerisce allo scultore Luigi Verrino un libro di ricordi sul maestro del décollage a cura di Luigi Stanizzi

Le opere del grande artista catanzarese Mimmo Rotella, fornite dallo scultore Luigi Verrino su richiesta dell’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi, hanno fatto da splendida cornice alla Conferenza Stampa di presentazione de

“L’Anno che Verrà”, evento di punta del palinsesto Rai che stasera 31 Dicembre 2025 trasformerà il lungomare di Catanzaro nel palcoscenico più seguito d’Italia.

Alla domanda del giornalista professionista Luigi Stanizzi, se in occasione di questo evento straordinario fosse prevista qualche iniziativa legata al maestro del décollage, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha annunciato che nei prossimi giorni verranno rese note tante attività da realizzare di concerto Comune, famiglia di Rotella e Fondazione, in occasione del ventennale della morte di Mimmo Rotella, in calendario il prossimo 8 gennaio.

Fiorita con soddisfazione ha anche ricordato che è tornato a campeggiare, all’imbocco della galleria del San Giovanni, il grande manifesto che riproduce “Marilyn”, uno dei più famosi décollage di Mimmo Rotella, per dare il benvenuto nel centro storico ricordando l’artista simbolo di Catanzaro riconosciuto in tutto il mondo.

Ai protagonisti della conferenza stampa Marco Liorni, conduttore; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Anton Giulio Grande, presidente Calabria Film Commission;

Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro;

Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time; Sergio Santo, amministratore Delegato Rai Com; il giornalista Luigi Stanizzi ha segnalato che in sala era presente Luigi Verrino artista famoso, collezionista e amico personale per oltre mezzo secolo di Mimmo Rotella.

Anton Giulio Grande, nel suo intervento sull’evento Rai, aveva già giustamente esaltato le opere di Rotella esposte nella sala conferenze del San Giovanni per l’occasione.

Il conduttore Marco Liorni ha spiegato che nella diretta, naturalmente, si punta allo spettacolo ma che l’evento e tutto quanto collegato sarà un’occasione straordinaria, per fare vedere al mondo le eccellenze della Calabria.

A microfoni spenti, a conclusione della Conferenza Stampa, Marco Liorni ha riferito a Luigi Verrino che ha anche un’opera di Rotella, ed espresso il desiderio di visitare la Galleria Arte Spazio di Catanzaro, fondata da Luigi Verrino con esposte opere dei più grandi artisti al mondo.

Il presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, ha invece manifestato a Verrino la possibilità di collocare la riproduzione di un’opera di Mimmo Rotella all’aeroporto di Lamezia Terme.

Il grande orafo Michele Affidato, venuto a conoscenza dell’antica amicizia con Rotella, ha suggerito all’artista Luigi Verrino di scrivere di quella lunga frequentazione con il supporto di Luigi Stanizzi, perché quei ricordi di interesse biografico non vadano dimenticati.

Prezioso suggerimento, subito accolto. Luigi Stanizzi ha colto l’occasione per ricordare che Verrino ha realizzato un busto di bronzo di Mimmo Rotella, donato gratuitamente e collocato al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro – Parco internazionale della scultura Marca, accanto alle opere dei più grandi artisti di fama mondiale.

Infine, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Catanzaro, ingegnere Pasquale Squillace, ha consegnato al maestro Luigi Verrino il progetto per la collocazione della statua della Madonna di Porto Salvo sul molo di Catanzaro Lido, opera anche questa di Verrino, già apprezzata dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago.

Questa “appendice artistica” alla Conferenza Stampa, che naturalmente verteva sul grande evento di fine anno, ha suscitato grande interesse e curiosità fra giornalisti, autorità e vertici Rai.