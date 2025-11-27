“L’Anno che Verrà”: I Cugini di Campagna sul Palco del Capodanno Rai a Catanzaro

​Il conto alla rovescia per la notte più lunga dell’anno si fa sempre più incalzante e Catanzaro si prepara a ospitare, per la prima volta, la diretta nazionale de “L’Anno che Verrà” su Rai 1, lo show di Capodanno che accompagnerà gli italiani nel 2026.

​I primi tasselli del cast artistico che infiammerà il palcoscenico calabrese (la cui conduzione è stata affidata a Marco Liorni) cominciano a delinearsi, alimentando l’entusiasmo della piazza e degli spettatori.

​Ufficiali i Cugini di Campagna

​La prima conferma ufficiale nel cast del concertone di fine anno arriva da uno dei gruppi più iconici e longevi della musica italiana: i Cugini di Campagna.

​La band, celebre per successi intramontabili come “Anima mia” e reduce da una rinnovata popolarità, sarà tra i protagonisti della lunga maratona musicale, portando la loro inconfondibile atmosfera e i loro brani più amati per far ballare il pubblico in attesa del brindisi di mezzanotte. La loro presenza è stata anticipata direttamente dai canali social ufficiali del gruppo, segnando un gradito ritorno al Capodanno Rai dopo le precedenti partecipazioni.

​ Indiscrezione d’eccezione: in arrivo Loredana Bertè?

​Oltre al primo nome confermato, l’attenzione è alta sulle indiscrezioni che riguardano una possibile ospite d’onore. Voci insistenti nel mondo dello spettacolo e sui media locali suggeriscono la presenza di Loredana Bertè.

​La “Regina del Rock” italiana, icona assoluta e amata dal grande pubblico per la sua energia inesauribile e i suoi brani di successo, è un nome che, se confermato, aggiungerebbe un’ulteriore carica di carisma e spettacolo all’evento. Al momento, tuttavia, la partecipazione della Bertè non ha ancora ricevuto l’ufficialità dalla Rai, ma l’ipotesi sta già scaldando gli animi dei fan.

​Si attendono nelle prossime settimane gli annunci ufficiali degli altri artisti che andranno a completare il ricco cast di quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’anno per la città di Catanzaro.