“L’Anno che Verrà”: I Cugini di Campagna sul Palco del Capodanno Rai a Catanzaro

Il conto alla rovescia per la notte più lunga dell’anno si fa sempre più incalzante e Catanzaro si prepara a ospitare, per la prima volta, la diretta nazionale de “L’Anno che Verrà” su Rai 1, lo show di Capodanno che accompagnerà gli italiani nel 2026.
I primi tasselli del cast artistico che infiammerà il palcoscenico calabrese (la cui conduzione è stata affidata a Marco Liorni) cominciano a delinearsi, alimentando l’entusiasmo della piazza e degli spettatori.
Ufficiali i Cugini di Campagna
La prima conferma ufficiale nel cast del concertone di fine anno arriva da uno dei gruppi più iconici e longevi della musica italiana: i Cugini di Campagna.
La band, celebre per successi intramontabili come “Anima mia” e reduce da una rinnovata popolarità, sarà tra i protagonisti della lunga maratona musicale, portando la loro inconfondibile atmosfera e i loro brani più amati per far ballare il pubblico in attesa del brindisi di mezzanotte. La loro presenza è stata anticipata direttamente dai canali social ufficiali del gruppo, segnando un gradito ritorno al Capodanno Rai dopo le precedenti partecipazioni.
Indiscrezione d’eccezione: in arrivo Loredana Bertè?
Oltre al primo nome confermato, l’attenzione è alta sulle indiscrezioni che riguardano una possibile ospite d’onore. Voci insistenti nel mondo dello spettacolo e sui media locali suggeriscono la presenza di Loredana Bertè.
La “Regina del Rock” italiana, icona assoluta e amata dal grande pubblico per la sua energia inesauribile e i suoi brani di successo, è un nome che, se confermato, aggiungerebbe un’ulteriore carica di carisma e spettacolo all’evento. Al momento, tuttavia, la partecipazione della Bertè non ha ancora ricevuto l’ufficialità dalla Rai, ma l’ipotesi sta già scaldando gli animi dei fan.
Si attendono nelle prossime settimane gli annunci ufficiali degli altri artisti che andranno a completare il ricco cast di quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’anno per la città di Catanzaro.