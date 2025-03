L’AOU Dulbecco definisce la nuova organizzazione della Breast Unit dell’Area Centro della Calabria

La A.O.U. Dulbecco diretta dal Commissario Straordinario Simona Carbone, ha deliberato l’unificazione dei due Gruppi Multidisciplinari per la lotta ai tumori della mammella, le Breast Unit che svolgono la loro attività a Catanzaro, una al presidio Pugliese e l’altra al Policlinico Universitario di Germaneto.

Questa decisione applica quanto disposto dalla programmazione regionale con DCA 100 del 15 luglio 2020, che prevedeva per la Breast Unit dell’Area Centro della Calabria, “ […] nelle more del processo di unificazione delle due Aziende ospedaliere catanzaresi, in una unica Azienda Ospedaliera Universitaria, la A.O.U. Dulbecco, la possibilità di utilizzare le due equipe chirurgiche, anche separatamente, nelle rispettive sedi, fermo restando l’obbligo di agire nel contesto di una unica equipe multidisciplinare che formalmente prenda in carico la paziente, con obbligo di inserimento nella cartella clinica di ogni paziente, dei verbali propri di ciascuna valutazione “.

L’integrazione tra questi due gruppi di lavoro ha già dato ottimi risultati negli ultimi anni, raccogliendo nel solo anno 2024 complessivamente 366 nuovi casi di neoplasia della mammella, tutti trattati in maniera altamente individualizzata e calibrata sulla specifica patologia tumorale limitando così il ricorso alla migrazione sanitaria, che sottrae annualmente molte centinaia di migliaia di euro in rimborsi per i trattamenti che i cittadini Calabresi sono costretti a richiedere in strutture sanitarie di altre Regioni, senza considerare l’impatto sui nuclei familiari costretti a ripetuti viaggi della speranza che portano i pazienti con tumore e le loro famiglie a spostarsi per ricevere l’assistenza e il trattamento migliori, principale espressione della disparità territoriale, con conseguenze importanti sulla sfera economico-sociale dei nuclei familiari.

L’attività di assistenza della Breast Unit di Catanzaro, è vagliata dalle Società Italiane ed Europee di settore, sempre attente a che vengano rispettate le linee guida nel trattamento delle patologie tumorali della mammella. Mediante il software Data Breast, il Gruppo Multidisciplinare della Dulbecco è collegato costantemente a Senonetwork ed Eusoma, società che coordinano l’attività delle Breast Unit del territorio nazionale. Mediante il sistema informatico, i percorsi diagnostico-terapeutici seguiti dalle pazienti prese in carico dalla Breast Uniti della Dulbecco, vengono vagliati ed approvati da ricercatori delle società scientifiche. Ciò vuol dire che le donne affette da neoplasie della mammella ricevono in Calabria lo stesso trattamento che verrebbe eseguito in altri rinomati istituti di cura di altre realtà italiane.

L’AOU Dulbecco ha rafforzato le condizioni perché si possa a breve concludere il processo di accreditamento Eusoma della Breast Unit che certificherebbe la valenza e la qualità dell’organizzazione conto il Tumore della Mammella sul territorio Nazionale.