L’Arcivescovo Maniago inaugurerà ambone e fonte battesimale al Santuario della Madonna del Ponte a Squillace Lido

Domenica prossima, 18 dicembre alle 18 l’arcivescovo metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace, monsignore Claudio Maniago, celebrerà la Santa messa al Santuario della Madonna del Ponte a Squillace Lido.

Lo ha annunciato stamane ai fedeli lo stesso rettore del Santuario mariano, padre Piero Puglisi, (e anche don Peppino Megna che ha officiato la Santa messa) comunicando anche che in quell’occasione il presule benedirà l’ambone e il fonte battesimale in fine marmo di Carrara che ancora sono coperti da due teli.

Inoltre , ieri, proprio all’entrata del Santuario si è svolta la vendita di alcune stelle di Natale, il cui ricavato sarà devoluto per integrare i fondi per la costruzione di uno spazio da dedicare alle persone affette da autismo nella Città solidale di padre Piero, come ha riferito lo stesso rettore.

Una iniziativa lodevole considerata la scarsa attenzione della società e delle istruzioni verso una problematica seria come l’autismo e volta a sopperire alla cronica mancanza, nella nostra regione, di strutture idonee per accogliere gli autistici. Per prenotare la stella di Natale a scopo di beneficenza a Fondazione Città Solidale Tel.328/5612826.

Amallia Feroleto