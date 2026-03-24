L’aroma della resilienza: Caffè Guglielmo riaccende i motori dopo l’alluvione

A poco più di una settimana dal violento nubifragio che ha colpito la costa ionica catanzarese, mettendo in ginocchio diverse attività produttive, arriva un segnale di speranza che sa di caffè appena tostato. La Caffè Guglielmo, storico simbolo dell’imprenditoria calabrese, ha annunciato ufficialmente la ripresa della produzione.

​Quella che sembrava una sfida titanica contro fango e detriti si è trasformata in una dimostrazione di efficienza e solidarietà. L’azienda di Copanello, che da oltre ottant’anni rappresenta un pilastro dell’identità economica regionale, è riuscita a far ripartire i propri impianti in tempi record.

​Una macchina dei soccorsi impeccabile

​Il successo di questa rapida ripartenza risiede in una sinergia che ha visto istituzioni e volontari marciare uniti. In una nota ufficiale, il management dell’azienda ha espresso un profondo ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutte le Istituzioni coinvolte. Il loro intervento coordinato è stato fondamentale per la messa in sicurezza dei macchinari e il ripristino dei locali invasi dal maltempo.

​La forza della comunità

​Ma oltre ai tecnici e ai mezzi di soccorso, a fare la differenza è stato il cuore della Calabria. Collaboratori, semplici cittadini e volontari si sono rimboccati le maniche per ripulire i locali e supportare moralmente l’azienda.

​”Vedere la comunità stringersi attorno a una realtà che da oltre ottant’anni rappresenta l’identità produttiva della Calabria è per noi motivo di immenso orgoglio”, si legge nel comunicato diffuso dalla torrefazione.

​Il ritorno alla normalità

​La rapidità con cui i motori sono tornati a girare non è solo una vittoria logistica, ma un messaggio simbolico per tutto il territorio. La Caffè Guglielmo sottolinea come questa ripartenza sia la prova della resilienza di una terra che non si arrende.

​Da giorni, l’inconfondibile aroma del caffè è tornato a diffondersi nell’aria di Copanello, segnando la fine dell’emergenza e l’inizio di un nuovo capitolo. L’azienda riprende il lavoro con “rinnovata determinazione”, confermando che, quando una sfida viene affrontata insieme, nessun evento atmosferico può spegnere la voglia di fare impresa.