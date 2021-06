L’artista lametino Antonio Tedesco pubblica l’Ep Testa o Croce

Esce oggi il primo Ep di Antonio Tedesco, TESTA O CROCE, disponibile su tutte le piattaforme digitali pubblicato dalla label lametina DISSONANZE STUDIOS e distribuito da Believe Digital, leader nel settore.

«TESTA O CROCE è una scommessa, ma vince comunque la musica, perché io non ho ancora scelto se essere testa o croce, ho scelto però di cantare»

In TESTA O CROCE, Antonio Tedesco racconta la sua scommessa sulla musica, come quando si lancia una moneta per operare una scelta tra due possibili, con uguale probabilità che capiti una o l’altra. Nelle tracce, il pop abbraccia il Cantautorato italiano e in un gioco di contaminazioni sfiora il rock. Lo stile di Antonio Tedesco è un’esplorazione non solo nella musica ma nella sua storia, è il suo tentativo di raccontarsi in musica.

Ed un esordio artistico quello di Antonio Tedesco che nasce da una consapevolezza arrivata durante il lockdown. Chiuso in casa come tutti, senza più quella normalità e libertà sempre data per scontata, il giovane artista lametino non si è sentito solo perché con lui c’era la musica. Quella musica che salva.

TESTA O CROCE è composto da 5 tracce, arrangiate da Luigi Strangis, tra cui il primo singolo 24 Ore, che è stato il debutto artistico dell’artista lametino che ha riscosso molti apprezzamenti e il brano Nuvola, elaborazione di Creep dei Radiohead.