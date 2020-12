Lascia il cellulare in carica mentre fa il bagno nella vasca, 24enne muore fulminata

Muore fulminata dopo aver caricato l’iPhone mentre faceva il bagno in vasca. Olesya Semenova è stata trovata così dalla sua coinquilina nella loro casa di Arkhangelsk, in Russia.

L’amica sconvolta, di nome Daria, ha chiamato subito l’ambulanza: «Ho urlato, l’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l’ho toccata, ho avuto una scossa elettrica. C’era uno smartphone in acqua, si stava caricando».

I paramedici hanno confermato che la 24enne Olesya, che lavorava in un negozio di abbigliamento, era morta nella vasca da bagno e che il suo iPhone era caduto in acqua mentre era ancora collegato alla presa elettrica.