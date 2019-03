L’ASD Nausicaa C5 si aggiudica la Coppa Calabria “Memorial Stefano Gallo”

Il giorno successivo alla conquista della Coppa Calabria ha per il Nausicaa un sapore dolce, il sapore del successo di chi per la prima volta ottiene una vittoria. Probabilmente al principio della stagione nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ad ottenere un tale risultato, pur essendo radicata in tutti noi la consapevolezza di aver creato, passo dopo passo, tra giocatori, mister e dirigenti un gruppo di persone solido e determinato ad ottenere il massimo da ogni impegno con costante dedizione.

La finale di ieri, andata in scena al PalaPace di Vibo Valentia, è stata una partita splendida contornata da una bellissima cornice di pubblico che ha potuto assistere ad un match dalle forti emozioni protrattosi fino calci di rigore per designare la vincente del trofeo, un match tra due squadre(onorati di aver affrontato un avversario validissimo) in grado di offrire uno spettacolo che può soltanto giovare a questo sport. Per il Nausicaa si è trattato di una finale dai due volti, un primo tempo in cui i ragazzi di mister Cento si dimostrano praticamente perfetti sotto ogni punto di vista, mentale, tecnico e tattico, chiuso sul parziale di 3-0 grazie alla doppietta di Parisi nelle prime fasi della gara ed alla rete di Papaleo.

Nel secondo tempo invece lo Stefanaconi cambia volto, riuscendo a mettere alle corde il Nausicaa che soffre e lotta per respingere gli attacchi avversari che comunque completano la rimonta nei minuti di recupero, chiudendo i tempi regolamentari sul 3-3 e prolungando la finale ai tempi supplementari. I 10 minuti di extra-time sono ancora intensi ed emozionati, un botta e risposta tra i due quintetti, con Feudale che ci porta sul 4-3 e la pronta risposta dello Stefanaconi che fissa il risultato dei 70 minuti sul 4-4 mandando le squadre ai calci di rigore, che ci vedono prevalere con l’ultimo rigore decisivo del giovane Nicola Posca che regala la Coppa al Nausicaa.

Un grande ringraziamento va a tutti voi per aver scelto questa giovane realtà sportiva, nata da poco tempo, per averne condiviso con entusiasmo il progetto e i principi che lo ispirano, per la vostra serietà e per il vostro impegno, grazie a queste piccole cose abbiamo raggiunto questo risultato. Forza Nausicaa!