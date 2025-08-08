L’ASD Virtus Soverato ufficializza la sua affiliazione con la SSC Bari calcio

Grande giornata per l’ASD Virtus Soverato (Cz), che ufficializza la sua affiliazione con la SSC Bari calcio, storica società attualmente militante in Serie B.

Nelle scorse ore e’ stato stretto l’accordo firmato dal Presidente Raffaella Esposito e il Referente Organizzativo della Ssc Bari Marco Barci.

” E’ Motivo di orgoglio e grande soddisfazione per tutta la nostra realtà – esordisce la presidentessa del sodalizio biancorosso soveratese – il “Progetto Bari” rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per i nostri ragazzi, che potranno beneficiare del coordinamento diretto da parte dei responsabili tecnici del club biancorosso; saranno previsti, durante tutto l’arco della stagione, per i nostri allenatori momenti formativi dedicati, con il supporto dello staff tecnico del Bari, per garantire uno sviluppo sempre più professionale delle competenze di gioco ed interne; l’affiliazione prevede una collaborazione attiva e costante con la sopracitata realta’ professionsta: saranno numerose le occasioni in cui i nostri giovani atleti verranno osservati dai tecnici del Bari, non mancheranno momenti di confronto e crescita, come amichevoli, raduni e altre iniziative che si svolgeranno direttamente presso la sede del club pugliese, insieme ai pari età biancorossi”.

Un passo sicuramente importante per il percorso di crescita dell’Asd Virtus Soverato, sempre a fianco dei ragazzi e del loro futuro nel mondo nel calcio!