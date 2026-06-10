Mi sono stufato di scrivere ironie e battute sulla Cabina di regia, nominata il 26 aprile, e a oggi 10 giugno del tutto sorda e muta. Faccio solo notare che non risponde nessuno al mio sarcasmo. Peggio per loro.

Corre voce che Occhiuto debba procedere a nomine in Giunta e dintorni. I commentatori si sforzano di calcolare se X è del partito Y e quindi… Io, che pure ho votato per questa maggioranza, resto del tutto indifferente a certi giochini… cui del resto siamo abituati, con le Regioni, dal 1970; e a livelli superiori, da Badoglio 1943 in poi.

A me, per deformazione professionale e nell’interesse della Calabria, importa chi sarà l’assessore alla Cultura. Finora è Occhiuto, ma, in quanto assessore, su di lui stendo non un velo pietoso ma un’intera piramide. Finora, vuol dire da ottobre 2025, quindi nove mesi fa.

Vorrei che l’assessore alla Cultura prossimo venturo sia all’altezza del compito. Attenti a un errore che spesso si commette: l’assessore alla Cultura non dev’essere lui stesso al corrente di quanto gli antichi hanno trasmesso circa il re Italo, oppure degli effetti del sisma del 1783, o del progfondo pensiero di Gioacchino, eccetera: dev’esswere uno che sa a chi rivolgersi per venire a conoscenza di 1783, Gioacchino, Italo… e, già che si trova, Magna Grecia, Tertia regio, Romei, Normanni, dinastie varie, Campanella… eccetera. Come io, se devo prendere una pillola, non mi laureo in Medicina, vado dal medico; e se mi si guasta l’auto, dal meccanico.

Finora, dal 1970, gli assessori alla Cultura sono stati, ripeto ancora, d’arredamento, senza mai fare nulla di concreto per valorizzare la Calabria, anche a scopo di turismo culturale. Qualcuno ha tagliato qualche nastro dietro il quale c’era il vuoto più torricelliano. Qualcuno ha tenuto alati e applauditi discorsi sul nulla eterno. Qualcun altro… e via proseguendo. E ciò vale per sinistra, centrosinistra, centro e centro[destra], senza la minima eccezione.

Coraggio, Occhiuto: impipatene di partiti e correnti, e trova un assessore degno di questo nome. E subito!

Ulderico Nisticò