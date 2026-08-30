L’Associazione Carabinieri di Soverato a San Vito sullo Ionio

Sabato 29.08.2026 l’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato, ha organizzato, per i propri soci, simpatizzanti e familiari, un’escursione presso il lago Acero nel Comune di San Vito sullo Ionio per ammirare il verde bosco delle serre catanzaresi deliziandosi della frescura offerto dai secolari alberi che circondano il piccolo laghetto e riparandosi dal torrido caldo agostano che ha investito la Calabria.

I soci dell’Associazione Carabinieri di Soverato, giunti nel centro abitato di San Vito sullo Ionio, si sono inerpicati in un mare di verde fino a raggiungere gli 850 m slm, dove sorge il lago Acero immerso in un suggestivo contesto di boschi di conifere e latifoglie; il piccolo laghetto artificiale è stato realizzato negli anni ottanta con la finalità di far attingere l’acqua agli elicotteri del Corpo Forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) al fine di contrastare gli incendi boschivi.

Il vasto parco-area, gestita dall’Amministrazione Comunale di San Vito, attrezzata per accogliere gli amanti della natura e fargli fruire gli ampi spazi per picnic, consentendo agli astanti di sostare, giocare e praticare sport e fruire di un casello-rifugio attrezzato per trascorrere anche la notte.

Approfittando della presenza di tavoli e punti di cottura, i soci hanno preparato un gustoso pranzo sociale consumato in mezzo al verde e alla freschissima acqua che sgorga nelle immediate vicinanze.

L’Associazione, ringrazia tutta l’Amministrazione Comunale, ed in modo particolare il vicesindaco Vittoria Parretta che si è resa disponibile e partecipe per la riuscita della manifestazione, permettendo ai soci di gustare la frescura dei boschi, respirare l’aria pura e leggera, bere le fresche acque delle vicine sorgenti e per aver fatto trascorre, ai soci, momenti conviviali in allegria all’insegna di quella solidarietà che si vuole trasmettere all’intera comunità del basso ionio catanzarese in cui opera con l’azione del volontariato.