L’Associazione Caramante di Soverato organizza la “Lotteria di Pasqua” per le vittime della guerra

Riprende l’attività dell’Associazione Quartiere Caramante. Nuova iniziativa per il gruppo soveratese presieduto da Christian Castanò che, in collaborazione con “Bar Morè”, “Laboratorio Orafo Lea Urzino”, “Magazzini Gerace” e “Artigianato Gioffrè” , in occasione delle festività Pasquali organizza la “Lotteria di Pasqua” con l’obiettivo di aiutare le vittime del dolorosissimo conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

Scopo dell’evento è di raccogliere piu’ fondi possibili da destinare all’Associazione di Volontariato “Misericordia” che farà da veicolo per devolvere la somma raccolta dalla vendita dei biglietti alla causa piu’ importante, sostenere cioè le spese di viaggio per la consegna dei beni di prima necessità direttamente nelle zone colpite dalla guerra.

Tre sono i premi messi in palio da Caramente in questa Lotteria; una colomba artigianale realizzata dal noto bar soveratese “Morè” come terzo posto, un orologio da polso “Capital” messo a disposizione dell’orafa Lea Urzino sarà il secondo premio ed un uovo di Pasqua di cioccolata, offerto da “Morè” con all’interno un bellissimo regalo targato “Gerace” rappresenterà, infine, il gradino piu’ alto dei biglietti estratti. Altre attività commerciali soveratesi, inoltre, si stanno via via unendo alla causa contribuendo con altre sorprese.

Il presidente Castanò, spiegando nel dettaglio l’iniziativa, informa che “sono già stati messi a disposizione i biglietti acquistabili presso i punti vendita dei nostri partner da chiunque con un’offerta minima di € 2,00. Ringrazio fin da adesso le attività che collaborano con noi per aver messo a disposizione, in maniera totalmente gratuita, i premi della lotteria. L’evento nasce – prosegue – per sensibilizzare tutti il piu’ possibile alla pace, sperando che arrivi presto, in questa guerra. Aiuteremo attraverso la “Misericordia” (in particolar modo ringrazio il governatore Antonio Tavella) le vittime destinando il ricavato all’acquisto soprattutto di medicinali, mai come in questo momento necessari”.

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Pasqua avverrà sabato 16 aprile, alle ore 18, nei locali del Bar “Morè” e verrà trasmessa in diretta social attraverso i canali Instagram e Facebook di Caramante.