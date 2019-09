L’associazione “Make a Wish Italia Onlus” cerca volontari in Calabria

Make-A-Wish Italia Onlus, dal 2004, realizza i desideri di bambini e ragazzi (3-17 anni) affetti da gravi patologie, in cura presso i più importanti ospedali pediatrici del nostro Paese, avvalendosi dell’aiuto di centinaia di volontari.

L’associazione ha deciso di realizzare il sogno di molti bambini gravemente malati calabresi, ed è per questo che è in procinto di organizzare un incontro di formazione per volontari nel mese di novembre a Lamezia Terme. Per iscriversi al corso occorre inviare una mail, entro il 13 ottobre, a: volontariato@makeawish.it. La partecipazione all’incontro sarà preceduta da un colloquio conoscitivo e motivazionale.

Per maggiori informazioni basta contattare il seguente recapito telefonico (3924998919), e consultare il sito www.makeawish.it e la pagina Facebook dell’associazione.

Diventando volontario potrai:

– Incontrare i bambini e le loro famiglie per scoprire il desiderio del loro cuore

– Aiutare l’associazione nella realizzazione dei desideri, nella raccolta dei fondi e nell’organizzazione degli eventi

– Proporti come fotografo/videoperatore

“Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile esperienza che offre al bambino malato l’opportunità di vivere intense emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con speranza e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia.”