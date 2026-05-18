L’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato al raduno di Rimini

Una nutrita delegazione di Carabinieri in congedo calabrese, con a capo l’Ispettore regionale Gianfranco Aricò, ha partecipato al XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, svoltosi a Rimini dal 15 al 17 maggio.

Alla manifestazione non poteva mancare la Sezione ANC di Soverato, guidata dal suo presidente Daniele Clausi e da un nutrito numero del Gruppo di Volontariato.

L’aspettato appuntamento nazionale, ha radunato, da tutta Italia, circa 90mila Carabinieri, tra quelli in servizio e in congedo, animando una manifestazione ricca di emozione, spirito di appartenenza e di orgoglio che caratterizza l’Arma dei Carabinieri.

La sfilata si è aperta con la prestigiosa Banda dell’Arma dei Carabinieri, accompagnata dalla Bandiera di Guerra e da una compagnia di Carabinieri in grande uniforme storica, simboli della tradizione e della storia dell’Arma, con il passaggio dello storico medagliere dell’Arma dove racchiude tutte le ricompense al valore di cui l’Arma è stata insignita sin dalle sue origini; a seguire i vertici dei Carabinieri in servizio e in congedo e i decorati con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Hanno preso parte anche il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Libero Lo Sardo e il Ministro della Difesa Onorevole Guido Crosetto.

Il raduno è stato un’importante occasione di far incontrare i carabinieri in quiescenza, sparsi in tutta Italia, conosciuti in attività di servizio.