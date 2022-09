L’associazione “Universo Minori” augura buon anno scolastico

L’Associazione Universo Minori si sente particolarmente vicina ai giovani in un momento che si deve ritenere essenziale per la formazione della loro personalità, assieme all’acquisizione di cultura e nozioni.

L’inizio dell’anno scolastico è un’ora solenne per i ragazzi e per tutto il personale della scuola; ma anche molto impegnativa per studio e lavoro, e ogni altra attività. Universo Minori, che è propriamente vocata a sostenere gli studenti, tanto meglio nell’età più delicata, si dichiara disponibile a proporre iniziative di socializzazione e manifestazioni di dialogo e teatro e presentazione di libri; e rivolge i più sinceri auguri a tutto il mondo della scuola.