L’associazione Urmig presenzia al XIII festival della birra di Rizziconi

L’associazione Urmig e’ da ben 8 anni che opera su tutto il territorio Nazionale con diversi servizi che ruotano nel socio sanitario arrivando anche a svolgere delle trasferte anche all’estero.

Quest’anno l’associazione Agorà di Rizziconi ha scelto proprio la nostra associazione Urmig per le serate del XIII festival della birra che hanno allietato la cittadina pianigiana, quest’ultima ha organizzato un presidio fisso con ambulanza e 2 soccorritori per i 6 giorni previsti, dalle 21 alle 1 di notte dato l’alto numero di presenze.

La direzione stessa dell’Urmig con la presente coglie l’occasione di ringraziare tutto il direttivo e i soci Agorà con l’intento per il futuro poter essere presente in altre occasioni. Sono due realtà con un fulcro in comune essere nate nella stessa cittadina Rizziconi.

Giuseppe Ierace