L’Ater Ballet di Soverato a Roma. Una trasferta piena di emozioni e vittorie

Roma – Una trasferta piena di emozioni. La danza è arte, bellezza, disciplina, costanza e impegno, ma tutto questo funziona quando lasciamo spazio al cuore e ci lasciamo guidare dalla fiducia uno dell’altro.

Siamo sempre più convinti che l’unione è la forza che trasforma i singoli in qualcosa di invincibile” queste le prime parole del direttore tecnico Maria Grazia Sestito a valle dei numerosi premi ricevuti al prestigioso Concorso Internazionale di Danza ITALY DANCE COMPETITION svoltosi a Roma a Cinecittà World studio 1

La grande scuola-famiglia dell’Ater Ballet è partita alla volta della capitale lo scorso sabato con la ditta autobus Mirijello, Agenzia di viaggi che ormai da tempo la accompagna nelle varie trasferte.

56 ballerini insieme ad insegnanti, coreografi, personale staff e parenti accompagnatori, per un totale di ben 130 persone, hanno affrontato questo viaggio carichi di entusiasmo ed emozione, pronti a mettersi in gioco su un palcoscenico internazionale.

La passione, il talento e il duro lavoro hanno portato la scuola di danza a conquistare un successo straordinario, un’esperienza indimenticabile che si aggiunge alle altre e che ha visto protagonisti giovani ballerini capaci di distinguersi in numerose categorie e livelli, dimostrando preparazione, determinazione e grande spirito di squadra.

Il concorso ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia e dall’estero, rendendo la competizione particolarmente intensa e stimolante. Nonostante il livello altissimo, gli allievi della scuola sono riusciti a emergere in molteplici categorie, ottenendo risultati eccellenti, conquistando il podio con 16 coreografie .

Nelle categorie Children Intermedio 1 e 2, i più piccoli hanno incantato la giuria con esibizioni piene di energia, precisione e naturalezza scenica, conquistando importanti riconoscimenti. Anche i gruppi Juniores, sia nel livello Intermedio 1 che Avanzato, hanno brillato per tecnica e interpretazione, portando a casa numerosi premi e confermando la qualità del percorso formativo offerto dalla scuola.

Non meno rilevanti i successi nella categoria Seniores, dove i ballerini più grandi hanno dimostrato maturità artistica e forte presenza scenica, ottenendo risultati di grande prestigio. Le coreografie presentate nelle discipline di danza classica, moderna e contemporanea hanno riscosso unanimi consensi, evidenziando versatilità e cura dei dettagli.

Un plauso speciale va anche ai solisti premiati: Jasmine Carella, Mya Vitale, Giorgia Brutto, Giulia Cerra, Michelle Renda, Saverio Corapi, Giulia Paparo e Greta Diaco, veri protagonisti sul palco, che con talento, personalità e intensità interpretativa hanno saputo emozionare il pubblico e conquistare la giuria, distinguendosi come autentiche promesse della danza.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff: Martina Raffaele, Giulia Raschillà, Greta Diaco, Patrizia Procopio e Vittoria Marra.

Tutti, ma proprio tutti, hanno visto premiato il lavoro svolto durante l’anno con dedizione e professionalità.

Ma al di là delle vittorie, ciò che ha reso questa esperienza davvero speciale è stato il senso di unione e condivisione che ha accompagnato ogni momento della trasferta, a riprova che oltre alla scuola, siamo di fronte ad una famiglia.

Il concorso di Roma rappresenta quindi non solo un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per nuove sfide e obiettivi futuri. La scuola di danza Ater Ballet torna a casa con un bagaglio ricco di emozioni, successi, premi e ricordi indelebili, pronta a continuare il proprio percorso con ancora più entusiasmo e determinazione.

Gli allievi saranno ancora impegnati con gli esami accademici e poi via allo sprint finale per il saggio di chiusura. Appuntamento a luglio!

Marica Pirelli