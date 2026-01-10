L’attore di Sandokan Can Yaman arrestato in un’operazione antidroga

Operazione notturna nei locali della movida turca. Coinvolta anche l’attrice Selen Gorguzel; entrambi sottoposti a test tossicologici.
ISTANBUL – Un terremoto mediatico scuote il mondo dello spettacolo turco e italiano. Nella notte tra venerdì e sabato, un’operazione antidroga su vasta scala condotta dalla polizia di Istanbul ha portato al fermo di sette persone, tra cui spicca il nome del celebre attore Can Yaman.
Il blitz nella notte
L’operazione, scattata con irruzioni simultanee in nove locali notturni della metropoli sul Bosforo, ha visto l’impiego di numerosi agenti impegnati nel contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti nei luoghi della movida. Insieme a Yaman, è stata fermata anche l’attrice Selen Gorguzel.
Secondo quanto riferito da fonti citate dai media locali, i due artisti sono stati trasferiti presso l’Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue e test tossicologici, una procedura standard in questo tipo di indagini per verificare l’eventuale assunzione di sostanze illecite.
Una star tra Turchia e Italia
La notizia ha destato immediato scalpore in Italia, dove Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, è considerato una vera e propria “superstar”. La sua carriera nel Belpaese è legata a numerosi successi televisivi che lo hanno reso uno dei volti più amati dal pubblico:
Viola come il mare (2022-2024): Al fianco di Francesca Chillemi, ha interpretato l’ispettore capo Francesco Demir.
Sandokan: Recentissimo protagonista del reboot targato Rai, le cui riprese hanno interessato diverse location, tra cui la Calabria.
Il Turco (2025): L’ultima fatica internazionale in formato miniserie.
L’attore, che aveva mosso i primi passi nel cuore dei telespettatori italiani anche grazie a un cameo in Che Dio ci aiuti 6, si trova ora al centro di una vicenda giudiziaria i cui contorni sono ancora da chiarire. Resta da capire se il coinvolgimento dei due attori sia limitato alla presenza nei locali al momento dell’irruzione o se gli inquirenti ipotizzino responsabilità diverse.
Sviluppi attesi: Le autorità turche non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sugli esiti dei test. Si attende di sapere se i fermi verranno convalidati o se gli indagati verranno rilasciati nelle prossime ore.