“L’attuazione acritica dell’isola pedonale a Catanzaro porta tristezza nel centro storico e non solo”

“Ancora una volta l’attuazione acritica dell’isola pedonale porta tristezza nel centro storico e non solo. L’eco della inefficacia dell’isola pedonale a Catanzaro echeggia nei negozi desolatamente vuoti”.

E’ quanto afferma in una nota l’ex consigliere comunale Andrea Critelli, che aggiunge: “Preciso di essere a favore, a patto di usare il buon senso. A partire da criteri sicuri per parcheggio, passando per le condizioni climatiche. Quando le condizioni meteorologiche sono avverse non è proprio il caso di ridurre le possibilità di vendita per gli esercizi commerciali”.

“Auspico – aggiunge Critelli – che i cittadini vivano la città evitando di rinchiudersi nei centri commerciali. Naturalmente tutto questo deve essere accompagnato da un’amministrazione capace di interpretare la realtà. Sabato scorso, l’amico Massimiliano Giglio, mi sottolineava le enormi difficoltà ad accedere alle vie laterali del centro storico. Faceva riferimento a un blocco avvenuto tra via de Grazia e via Settembrini, a causa di macchine non parcheggiate in maniera esemplare”.

“Punti, come le vie laterali che vengono puntualmente dimenticale dalla polizia municipale. Per evitare quanto accaduto sabato scorso – ha detto Critelli – invito il sindaco (che ha trattenuto la delega alla mobilità) ad assumere tutte le iniziative per rendere realmente efficiente l’isola pedonale (che non può sussistere senza una corretta viabilità delle vie laterali) e non impiccarsi su un’ideologia che deve lasciare il campo al buon senso”