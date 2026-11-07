L’autonomia differenziata c’è già da diversi decenni

In ogni bravo meridionale sonnecchia un avvocato, e tutti gli avvocati, dilettanti e professionisti, ora mi urleranno addosso che l’autonomia non sta scritta da nessuna parte. Evidentemente essi non tengono presente l’insegnamento dell’unico meridionale che non badava alle forme, Giovan Battista Vico, bensì alla sostanza dei fatti. L’Italia politicamente unita (1861, 1866, 1870, 1918), apparve subito differenziata nel senso di territorialmente diversa per tradizioni secolari (la divisione politica datava dal 568, non dal 1815 come venne strombazzato) e per realtà economiche e sociali.

E attenti che non rispondeva al vero la troppo facile ed elementare distinzione Nord/Sud: il Veneto era diverso dalla Lombardia; dal Piemonte e dalla Liguria era diversa la Sardegna che a quel Regno aveva dato il nome… e basta; e Genova non aveva alcuna simpatia per Torino; e la Toscana pretese e ottenne il mantenimento del Codice penale leopoldino, diverso da quello italiano fino al 1890.

E qui da noi? Dal 1282 al 1816, la Sicilia non aveva avuto niente a che fare con il Regno detto, per brevità, di Napoli; e Napoli città aveva troppo assorbito le energie anche umane del Reame. C’erano tutte le condizioni per un assetto confederale o federale, quindi con autonomie; e tutti (tranne l’utopico Mazzini) avevano teorizzato simili soluzioni: Gioberti, Balbo, Cattaneo, i patrioti meridionali, e persino gli accordi tra Napoleone III e Cavour del 1858.

Le circostanze, e l’incapacità politica sia dei Borbone sia degli antiborbonici, fecero sì che l’unità diventasse unificazione centralista e burocratica, del tipo “Nation une et indivisible”, come se la forma bastasse a risolvere i problemi di sostanza. Non è così, e le differenze, e non solo quelle Nord/Sud, ma tutte quelle di cui sopra e altre, perdurarono e perdurano.

Per gli appassionati delle forme, ricordo qui che l’autonomia della Sicilia è sancita da due atti di Umberto di Savoia e come luogotenente e come re, quindi è più antica della repubblica e della costituzione. E che sono autonome anche Sardegna, Val d’Aosta, Friuli V. Giulia; e quasi inavvertitamente sono spuntate due autonome province: Trento e Bolzano. Totale, sei autonomie su venti entità regionali.

Per la forma. Per la sostanza, che è quella che importa, la Lombardia ha dieci milioni di abitanti, mentre la Calabria a stento ne conta (all’anagrafe!) un milione di mezzo; sulle differenze di produzione e circolazione monetaria, è quasi spietato che ve ne parli. Però, stando alla forma, Calabria e Lombardia sono entrambe a statuto ordinario, e così Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio, e Campania e Puglia… e così il Molise dall’alto delle sue addirittura trecentomila anime!

Conclusione, non c’è ancora l’autonomia differenziata, però ci sono le differenze, eccome. E ci saranno fin quando un calabrese andrà a curarsi a Milano, a spese della Regione Calabria e sue; e fin quando sugli scaffali dei negozi calabresi ci saranno in buona o persino in maggior parte delle merci prodotte a Milano.

Mentre ripeto che il Meridione deve costituire la Regione Ausonia con Basilicata Calabria Campania Molise Puglia, dodici milioni di abitanti; intanto le menti pensanti (pensanti, non elucubrazioni pseudofilosofiche della domenica, segue cittadinanza onoraria di Belforte), le menti pensanti devono, secondo me, accettare la realtà e discuterla e trattare la questione.

Perché tanto la faranno, l’autonomia differenziata, come nel 1859-1861 era ovvio che qualcosa doveva accadere e si stava preparando, però sia il re Borbone sia i suoi avversari interni non fecero niente né per impedire l’unità né per discuterla né per accettarla: si lasciarono annettere.

Una chicca: alle elezioni del febbraio 1861, la maggioranza numerica dei deputati della camera era di meridionali; ma erano, direbbe padre Dante, “come il villano quando rozzo e salvatico s’inurba”, e ignoranti dialettofoni con laurea (il Meridione ne pullula tuttora).

L’autonomia differenziata, o ce la facciamo noi, o ce la faranno gli altri non contro… molto peggio che contro, la faranno senza di noi.

Ulderico Nisticò