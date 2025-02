L’Avis di Petrizzi elegge il suo nuovo presidente

Nel corso dell’Assemblea dei soci, tenutasi martedì 25 febbraio 2025, l’Avis di Petrizzi, sono stati eletti i nuovi componenti degli organi associativi per il quadriennio 2025-2028.

Addetto Contabile è stato riconfermato Antonio Viscomi; mentre il Consiglio Direttivo si rinnova con l’ingresso di 4 nuovi consiglieri: Vitina Iezzi, Federica Ursino, Antonio Vitale e Fernando Piperata, che si aggiungono ai riconfermati consiglieri: Antonio Parretta, Lorenza Pericolo, Maria Celeste Spaltro, Giuseppe Verderame e Roberto Tolotta.

L’Avis ringrazia i Consiglieri uscenti Isabella Samà e Domenico Paravati che, per impegni di lavoro e di famiglia, sono stati impossibilitati a proseguire il loro appassionato e profuso lavoro svolto nell’Associazione.

Nel rinnovo delle cariche sociali, è stata eletta nuova presidente dell’Avis di Petrizzi, la dottoressa Lorenza Pericolo che già rivestiva la carica di segretario dell’Associazione.

Il presidente uscente Antonio Parretta, nel suo discorso di apertura dei lavori della XXXII Assemblea dei Soci ha ringraziato tutti coloro che nel corso delle attività hanno contribuito ad alimentare l’attività solidale, iniziando dai donatori che sono i protagonisti in assoluto, ai membri delle Cariche Sociali, “ingranaggi” che fanno girare la macchina solidale Avis; le Istituzioni locali: l’Amministrazione Comunale, i Carabinieri, la Parrocchia, sempre vicini all’associazione, il Direttore Sanitario, sempre disponibile; il personale medico e paramedico petrizzese sempre pronto a collaborare; l’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato che attraverso il Gruppo di Volontariato è sempre vicina all’Avis; i volontari, senza i quali si potrebbe realizzare ben poco.

Proseguendo nel suo discorso, ha rendicontato le manifestazioni più salienti organizzate nel corso degli anni precedenti che sono state prevalentemente di screening a carattere di prevenzione gratuita per i donatori in particolare e per tutta la popolazione in generale.

Concludendo, ha auspicato che il neo Consiglio Direttivo subentrante pianificherà le future manifestazioni negli anni a venire, con la speranza che ciascuno si adoperi al meglio, per l’interesse collettivo, ma soprattutto per tutti gli ammalati che hanno bisogno di cure attraverso il sangue e loro derivati.