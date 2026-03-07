L’Avis Provinciale di Catanzaro fa arrivare Ferdinando De Giorgi all’UMG

Dopo aver portato in Calabria le campionesse di spada Giulia Rizzi e Maria Navarria e i campioni di ciclismo Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, l’Avis Provinciale Catanzaro continua a coinvolgere e ospitare personalità del mondo dello sport. Questa volta, l’illustre ospite di Avis Provinciale sarà il Commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile e Campione del mondo Ferdinando De Giorgi.

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Campus Universitario “Salvatore Venuta” di Catanzaro, si terrà l’evento dal titolo “Lo Sport è l’Arte di Allenare i Sogni”, un importante momento di confronto dedicato ai valori dello sport, della formazione e della solidarietà.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra AVIS Provinciale Catanzaro, l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con l’obiettivo di promuovere una cultura che unisca benessere, impegno sociale e crescita personale.

Ospite d’eccezione sarà Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile, figura simbolo dello sport italiano e interprete autentico dei valori di dedizione, leadership e lavoro di squadra. La sua testimonianza offrirà agli studenti e ai partecipanti uno spunto di riflessione su come lo sport possa rappresentare una straordinaria palestra di vita, capace di trasformare i sogni in obiettivi concreti attraverso disciplina, sacrificio e passione.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Ceniti, firma de La Gazzetta dello Sport, che guiderà il dialogo con il Commissario Tecnico, favorendo un confronto dinamico e coinvolgente con il pubblico presente.

Ad aprire i lavori saranno:

•⁠ ⁠Giovanni Cuda, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro

•⁠ ⁠Giuseppe Chiarella, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

•⁠ ⁠Gian Pietro Emerenziani, Presidente del CdLM in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

•⁠ ⁠Giampaolo Carnovale, Presidente Avis Provinciale Catanzaro

•⁠ ⁠Franco Rizzuti, Presidente Avis Calabria

•⁠ ⁠Franco Parrottino, Consigliere Avis Nazionale

L’incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra mondo accademico, sport e volontariato, sottolineando come l’attività sportiva e la donazione del sangue condividano valori comuni quali responsabilità, altruismo e attenzione verso l’altro.

Il connubio tra Avis Provinciale Catanzaro e l’Università Magna Graecia di Catanzaro si conferma così solido e strategico: una collaborazione che negli anni ha saputo promuovere iniziative di alto profilo culturale e sociale, coinvolgendo studenti e comunità accademica nella diffusione della cultura del dono e nella promozione di stili di vita sani e consapevoli, perché lo sport insegna a non arrendersi, l’università insegna a conoscere e comprendere, e il dono insegna ad andare oltre sé stessi. Tre percorsi diversi, ma un unico traguardo: costruire una comunità più forte, più sana e più solidale.

Allenare i sogni significa credere nel talento, coltivare la responsabilità e trasformare l’impegno individuale in bene collettivo. È questa la sfida che unisce sport, università e AVIS: formare non solo atleti o professionisti, ma cittadini capaci di fare squadra nella vita, dentro e fuori dal campo.