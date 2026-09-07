L’Avis provinciale di Catanzaro saluta e ringrazia i Giovani del Servizio Civile che concludono il loro anno di volontariato

Si conclude ufficialmente domani 8 settembre il percorso dei giovani volontari del Servizio Civile Universale che per dodici mesi hanno supportato le attività delle Avis del territorio Provinciale. Il Presidente Giampaolo Carnovale: “Siete il volto bello e vero della società ed una speranza concreta per il nostro futuro associativo”.

Volge al termine l’anno di Servizio Civile Universale per i giovani volontari che hanno prestato in Avis il loro prezioso contributo: dodici mesi trascorsi presso le sedi di Avis Regionale, di Avis Provinciale e di numerose altre sedi del territorio, al servizio degli altri, promuovendo, con gande slancio, la cultura del dono, della solidarietà umana e dei corretti stili di vita.

Un anno particolarmente intenso, durante il quale i ragazzi si sono messi in gioco in prima linea, supportando il personale, i dirigenti ed i soci storici nelle attività quotidiane di accoglienza dei donatori, nella gestione delle segreterie, ma soprattutto nelle campagne di sensibilizzazione e divulgazione del dono e nei progetti formativi rivolti a numerose scuole del territorio provinciale.

A fare un bilancio di questa esperienza è il Presidente di AVIS Provinciale Catanzaro Giampaolo Carnovale: “La conclusione del Servizio Civile è sempre un momento carico di emozione. Quest’anno i nostri ragazzi hanno dimostrato una maturità, un entusiasmo e una dedizione straordinari.

Non si sono limitati a svolgere semplicemente un compito, ma hanno portato grande energia e nuove idee all’interno della nostra associazione. A tutti loro va il ringraziamento più sincero da parte di tutta la grande famiglia AVIS”.

Il percorso del Servizio Civile Universale in AVIS rappresenta da sempre un’opportunità di crescita sia umana che professionale per i tanti giovani partecipanti. Attraverso la formazione e il contatto quotidiano con le dinamiche associative, i giovani SCU hanno potuto sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro, scoprendo, al tempo stesso, il valore profondo della cittadinanza attiva, di quella cittadinanza cioè di cui la Patria ha veramente bisogno per dare un volto e una dignità ai più deboli e a coloro che soffrono. Loro rappresentano, insieme alle tante associazioni di volontariato del Paese, la difesa civile e non armata della nostra nazione, un baluardo e un presidio di legalità su cui le istituzioni fanno grande affidamento.

“Questo non deve essere un addio, ma per molti un arrivederci”, auspica il Presidente Carnovale, nella speranza che tanti volontari che concludono il Servizio Civile scelgano poi di rimanere in associazione come donatori o come collaboratori attivi nel Gruppo Giovani. E’ un dovere civico delle giovani generazioni raccogliere il testimone e proseguire la missione di solidarietà che l’Associazione da sempre persegue”.

Ai ragazzi che oggi terminano questo importante capitolo della loro vita, conclude il Presidente, a nome di tutto il Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Catanzaro, va l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, con la certezza che il seme della solidarietà gettato in questo anno continuerà a dare i suoi frutti.