​Lavori alla rete idrica: Martedì 12 maggio stop all’erogazione in sei comuni del soveratese

Interruzione prevista dalle ore 08:00 alle 16:00 per la sostituzione di un tratto dell’acquedotto “Ancinale Basso”. Coinvolte Soverato, Montauro, Montepaone, Stalettì, Gasperina e l’ASP locale.

CATANZARO – Una giornata di disagi, ma necessaria per garantire la stabilità futura della rete idrica. La Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) ha ufficialmente comunicato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile per la giornata di martedì 12 maggio 2026.

Il motivo dell’intervento

​La decisione è stata presa a seguito di una serie di guasti ricorrenti sulle condotte adduttrici dello schema acquedottistico “Ancinale Basso”.

Per evitare rotture improvvise e criticità maggiori, i tecnici interverranno per la sostituzione integrale di un segmento di condotta apparso particolarmente deteriorato.

​Comuni e orari interessati

​L’interruzione del servizio avverrà dalle ore 08:00 e si protrarrà, salvo complicazioni, fino alle ore 16:00 circa. I comuni e gli enti destinatari della comunicazione sono:

​Soverato (inclusa l’ASP locale)

​Montauro

​Montepaone

​Stalettì

​Gasperina

L’avviso è stato inviato per conoscenza anche alla Prefettura di Catanzaro per il monitoraggio della situazione.

L’appello alla cittadinanza

​Nella nota firmata dal Responsabile Adduzione Reti Catanzaro, il geom. Andrea Attisano, la Sorical invita le amministrazioni comunali a informare tempestivamente i cittadini.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse accumulate nei serbatoi prima dell’inizio dei lavori.

​”Si invita la popolazione interessata a mantenere un uso parsimonioso della risorsa idrica per tutta la durata dell’intervento,” si legge nel comunicato.

​Cosa aspettarsi

​Sebbene il ripristino sia previsto per il primo pomeriggio, potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua nelle ore immediatamente successive alla riapertura delle valvole, dovuti al riempimento delle condotte.

Per informazioni in tempo reale, i cittadini potranno fare riferimento agli uffici tecnici dei rispettivi comuni o al personale operativo Sorical.