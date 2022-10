Lavori all’ufficio postale di Gasperina, servizio trasferito a Montepaone

Da domani, mercoledì 26 ottobre 2022 l’ufficio postale di Gasperina sospenderà le attività per l’esecuzione di lavori.

I servizi, per la durata dei lavori, verranno trasferiti all’ufficio postale di Montepaone lido in Via M.C.Marcello 39 e sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35 (dotato di ATM h 24).

L ‘ufficio postale di Gasperina dovrebbe riaprire lunedì 31 ottobre 2022.A darne comunicazione al sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, è la stessa direttrice della filiale di Catanzaro Angela Pignataro.

Amalia Feroleto