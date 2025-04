Lavori condotta idrica, il 23 e 24 aprile alcune scuole chiuse a Catanzaro. Ecco quali

Come da tempo è noto alla cittadinanza, il tubo di adduzione “Fiume Alli Passante”, vitale per l’approvvigionamento di Catanzaro e dei Comuni limitrofi, che negli anni ha prodotto interruzioni idriche e disservizi di durata fino anche a 72 ore, negli ultimi mesi ha subìto cedimenti ripetuti dovuti a fenomeni di corrosione interna e spostamenti del sedime fluviale.

Alla luce dell’aggravarsi della situazione e per evitare disservizi dovuti a rotture inaspettate, Sorical S.p.A., nel corso di una riunione tenuta con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Catanzaro, ha comunicato la necessità di programmare interventi sul sistema idrico urgenti e indifferibili.

È stato quindi concordato il primo fermo dell’acquedotto Simeri-Passante per consentire la manutenzione straordinaria della condotta che dalle vasche di Magisano trasporta l’acqua grezza all’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica.

Tali lavorazioni, secondo i tecnici della Sorical, si rendono necessarie sia per garantire il corretto funzionamento dello schema idrico e sia per scongiurare, come anticipato, il ripetersi delle rotture che si sono succedute in un tratto specifico nelle giornate del 17.11.2024 e del 25.03.2025, in cui si è riscontrato un notevole assottigliamento della parete metallica della tubazione, allo stato insufficiente per resistere alle sollecitazioni in fase di esercizio.

Al fine di ridurre il più possibile il disagio provocato da tali interruzioni alle utenze servite, le lavorazioni sono state il più possibile condensate in 5 interventi; il primo degli interventi ha l’urgente finalità di rinforzare strutturalmente il tratto di condotta oggetto delle due rotture su citate e la realizzazione di predisposizioni per l’istallazione di strumenti di misura, verifica e controllo lungo tutta la linea della condotta di adduzione. Per gli interventi sono state individuate le date del 23 e 24 aprile prossimi per consentire i lavori e il ripristino regolare del sistema di adduzione della rete.

Sulla scorta di quanto illustrato fin qui, il sindaco ha adottato una ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto la chiusura, con la conseguente interruzione dell’attività, delle scuole per le giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 aprile 2025, individuate da Sorical, allo scopo di garantire l’approvvigionamento dei materiali, impossibile nel corso delle festività pasquali.

Qui di seguito i plessi specificati interessati dall’ordinanza sindacale:

IC MATER DOMINI – IC NORD EST- MANZONI

CAMPANELLA IC MATERDOMINI – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – VIALE T. CAMPANELLA,125 GIORGIO GABER IC MATERDOMI – SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA CAVITA IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA DOMINIANNI – IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA -VIA ORTI M. DE LORENZO IC MATERDOMINI – SCUOLA PRIMARIA – VIA ORTI A .GIGLIO – SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI SIANO NORD- SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA FERDINANDEA 6 SIANO NORD – SCUOLA PRIMARIA – VIA REGINA MADRE SIANO SUD – SCUOLA PRIMARIA – VIA FERDINANDEA SIANO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIA FERDINANDEA

IC PATARI- RODARI – PASCOLI – ALDISIO

CATANZARO ALDISIO IC – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – VIA DE GASPERI N. 4 CATANZARO LAURA D’ERRICO – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIALE DE FILIPPIS CATANZARO “G. PASCOLI” – SECONDARIA DI I GRADO – VIA MARIO GRECO,31 ­ RODARI – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3 GAGLIARDI – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA CARBONARI- STADIO GAGLIARDI – SCUOLA PRIMARIA – VIA MOTTOLA D’AMATO G.PATARI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA DANIELE, 17

CONVITTO GALLUPPI

FONTANA VECCHIA – SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA CATANZARO CARBONE – SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51 PIANO CASA – SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51 MADDALENA – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51 PIANO CASA – SCUOLA PRIMARIA – VIA U. BOCCIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51

IC DON MILANI – PRETI

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO IANNI – CONTRADA SANTO JANNI, 68 SCUOLA DELL’INFANZIA SAMÀ – VIA D.M. PISTOIA SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA SCUOLA DELL’INFANZIA CAVA – VIA ANCINALE SCUOLA PRIMARIA CAVA – VIA ANCINALE SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO – VIA FIUME NETO, 31 SCUOLA PRIMARIA SAMÀ – VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI SCUOLA PRIMARIA – PLESSO “BARONE” – VIA GIANGURGOLO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” – VIA S. MICHELE

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”

ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI

– CONVITTO NAZIONALE “P. GALLUPPI” – SEDE LICEO CLASSICO.

– IIS “SICILIANI – DE NOBILI”.

– IIS “V. EMANUELE II – CHIMIRRI”.

– IIS “GRIMALDI – PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI.

– ITTS “E SCALFARO”.

– POLO DID. CAR. C. CIR. “UGO CARIDI”

– POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.

ULTERIORI STRUTTURE INTERESSATE

Sono comprese le scuole paritarie di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l’infanzia privati, asili nido e ludoteche aventi sede nelle zone di seguito elencate:

zona Petrosa e Madonna del Pozzo;

quartiere Mater Domini e via Campanella; quartiere Sant’Antonio; viale de Filippis; quartiere Siano Chalet; via dei Tulipani; quartiere Santo Janni; quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Catanzaro centro da via Indipendenza a viale dei Normanni; Corso Mazzini; Quartiere Fondachello; Piano Casa; viale dei Bizantini; Samà; Sala;

Campagnella;

via Lucrezia della Valle, via Fares, via Conti Falluc e zone limitrofe.