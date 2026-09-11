Lavori Ferrovia Jonica, scattano tre mesi di stop: Intercity deviati e bus sostitutivi

Tre mesi di lavori, deviazioni, cancellazioni e autobus sostitutivi. Si prepara un autunno complicato per chi viaggia in treno lungo la costa jonica calabrese e per chi utilizza i collegamenti Intercity tra la Calabria e la Puglia.

Da domenica 13 settembre e fino al 12 dicembre la circolazione ferroviaria sarà infatti sospesa sulla tratta Sibari-Crotone per consentire a Rete ferroviaria italiana di proseguire gli interventi di potenziamento infrastrutturale avviati lungo la linea Jonica. Una chiusura destinata ad avere ripercussioni non soltanto sui collegamenti regionali.

A essere interessati saranno infatti anche quattro Intercity che collegano Reggio Calabria e Villa San Giovanni con Bari e Lecce: i convogli 558, 562, 564 e 566 saranno deviati tra Sibari e Catanzaro Lido lungo il percorso alternativo via San Lucido e Lamezia Terme Centrale, con variazioni degli orari e delle fermate.

Gli Intercity lasciano la Jonica

La modifica più evidente riguarda proprio il lungo tratto della costa jonica compreso tra Catanzaro e Sibari. Gli Intercity interessati non transiteranno più, durante i lavori, dalle stazioni di Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Al loro posto saranno attivati servizi sostitutivi su gomma tra Sibari e Catanzaro Lido, mentre i treni attraverseranno la Calabria passando dalla linea tirrenica, con fermate aggiuntive ad Amantea e Lamezia Terme Centrale.

Per esempio, l’Intercity 566 in partenza da Lecce alle 11.35 e diretto a Reggio Calabria raggiungerà Sibari e poi sarà instradato verso San Lucido e Lamezia, tornando successivamente a Catanzaro Lido prima di proseguire verso sud lungo la Jonica. Percorso inverso per l’Intercity 564 Reggio Calabria-Lecce e per il 562 diretto a Bari Centrale.

Anche in questi casi, tra Catanzaro Lido e Sibari i convogli passeranno da Lamezia e San Lucido, mentre le località della fascia jonica saranno servite da autobus sostitutivi. Ulteriori modifiche sono previste nelle giornate del 13, 20 e 27 settembre, quando alcuni Intercity percorreranno la linea tirrenica anche in altri segmenti del viaggio.

Cancellazioni anche per i Regionali

Il quadro si complica ulteriormente per il traffico regionale. I treni della relazione Sibari-Catanzaro Lido saranno cancellati tra Sibari e Crotone, mentre quelli in servizio tra Crotone e Catanzaro potranno subire variazioni d’orario.

Modifiche, anche con anticipi di partenza, sono previste inoltre per alcuni collegamenti Reggio Calabria-Roccella Jonica-Catanzaro Lido, per alcuni treni sulla Cosenza-Paola e per la relazione Catanzaro Lido-Locri. Due regionali sulla Crotone-Sibari saranno invece cancellati e sostituiti dal servizio su gomma. Rfi precisa che gli orari degli autobus potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

I lavori sulla linea Jonica

Alla base delle modifiche c’è la nuova fase del programma di potenziamento della ferrovia Jonica. Dopo la sospensione estiva dei cantieri, i lavori riprenderanno per completare una serie di interventi finanziati anche attraverso il Pnrr.

Tra le opere previste figurano il consolidamento e il miglioramento sismico di ponti, sottovia e travate metalliche, interventi propedeutici alla futura velocizzazione della linea.

Proseguiranno inoltre l’installazione del sistema Ertms, la tecnologia utilizzata anche sulle linee ad alta velocità per la gestione e il controllo della circolazione, e gli interventi legati all’elettrificazione della tratta.