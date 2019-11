Lavori interminabili sul Corso Umberto a Soverato, a rischio 250 posti di lavoro

A collasso tutte le attività commerciali per le gravi perdite di incassi degli ultimi sei mesi….250 dipendenti rischiano di perdere il lavoro, per la certa chiusura dei negozi se i lavori non verranno ultimati a brevissimo tempo, in vista del periodo commerciale più importante dell’anno.

Gli investimenti per dare una maggiore offerta ai clienti sono notevoli, e la paura cresce giorno dopo giorno, nel vedere scarsissima affluenza da parte delle persone, delle famiglie, che oramai conoscendo i disagi, preferiscono spostarsi altrove per fare piacevolmente gli acquisti e una serena passeggiata. Molte attività ricevono dai clienti la telefonata per sapere come procedono i lavori e se i luoghi sono stati ripristinati prima di venire e l’aggiornamento è disastroso.

Tutti gli imprenditori di Soverato (non Commercianti come vengono ancora chiamati dai tempi che furono), tutti rischiano la chiusura non solo quelli che hanno i negozi nella zona interessata. Vivono tutti la quotidianità con tutte le difficoltà e, la motivazione del loro collasso, riguarda proprio i disagi e le difficoltà creati dai tempi di ultimazione dei lavori non rispettati. Coscienti dei benefici e della bellezza del progetto a opera ultimata, però!

A tal proposito mercoledì 13 Novembre alle 14.30 presso il comune di Soverato ( massima adesione da parte di TUTTI gli imprenditori) si terrà l’incontro con il Sindaco e gli assessori per avere una data certa che si spera non vada oltre il 25 novembre per ultimare i lavori, o quanto meno ripristinare i luoghi, e renderli accessibili.

Si chiede massima condivisione e solidarietà e se possibile, tanta sensibilità nel fare commenti che spostano l’attenzione su altri fattori e cause in merito alla forte crisi in corso.

Associazione Commercianti Soverato