Lavori pubblici disastrosi a Soverato Superiore

Riceviamo e pubblichiamo da un nostro utente:

Egregio Signor Sindaco,

Con la presente, mi trovo costretto a esprimere il mio profondo disappunto e la mia indignazione nei confronti della gestione dei lavori pubblici attualmente in corso a Soverato Superiore, più in particolare IN VIA DEI CADUTI. Da quasi due mesi, la nostra vita è diventata un incubo a causa di una situazione che sembra essere sfuggita totalmente di mano all’amministrazione comunale.

La strada è ridotta in condizioni pietose, anzi VERGOGNOSE. Il manto stradale è completamente distrutto, OGNI GIORNO gli operai TENTANO di aggiustare per poi distruggere tutto l’indomani o addirittura la sera stessa. Le automobili non hanno la possibilità di sostare, ma addirittura manca il passaggio per i pedoni, impedendo di raggiungere la propria abitazione. Questo stato di degrado influisce pesantemente sulla vita quotidiana di tutti, con un impatto particolarmente DEVASTANTE su chi si trova in una situazione di fragilità, con GRAVI PATOLOGIE.

Inoltre, le famiglie che abitano nelle vicinanze del cantiere sono costrette a convivere con rumori incessanti, polvere e ulteriori disagi continui. È inaccettabile che nessuna misura adeguata sia stata presa per limitare e velocizzare l’impatto di questi lavori sui cittadini. Ma ciò che è davvero imperdonabile è il totale disinteresse mostrato nei confronti delle persone con GRAVI PROBLEMI DI SALUTE.

Il blocco del passaggio impedisce l’accesso tempestivo ai servizi medici di emergenza; per ben TRE VOLTE l’ambulanza non è riuscita a raggiungere i pazienti bisognosi.

Il comune di Soverato e il SINDACO hanno il dovere di tutelare i loro cittadini, garantendo che i lavori pubblici siano eseguiti in modo efficiente, con il minimo disturbo possibile e soprattutto con RAPIDITÀ. Invece, si pensa a installare “RUOTE PANORAMICHE” ed altre STRONZATE INUTILI.

Cosa deve accadere per prendere dei provvedimenti ed accorgersi di tale situazione? DEVE MORIRE UNA PERSONA?

CHIEDIAMO CON URGENZA CHE IL COMUNE INTERVENGA IMMEDIATAMENTE PER RIPRISTINARE LA VIABILITÀ E PORRE FINE A QUESTO INCUBO.

VERGOGNA!