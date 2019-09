Lavoro – Al concorso per 24 posti al Comune di Catanzaro si presentano in 6.330

Oltre 6.300 aspiranti impiegati per 24 posti: sono questi i numeri che caratterizzano il concorso indetto dal Comune di Catanzaro per l’assunzione, a tempo indeterminato e part time al 50%, di 14 istruttori amministrativi e di 10 istruttori contabili che inizierà a partire da domani.

Da martedì 17 settembre fino a venerdì prossimo 20 settembre, infatti, si svolgeranno le prove preselettive del concorso, per il quale hanno presentato domanda di partecipazione complessivamente 6.330 candidati: per la precisione, 4.738 candidati per i 14 posti per istruttore amministrativo e 1.592 per i 10 posti di istruttore contabile.

Un numero evidentemente alto, a conferma del fatto che l’emergenza occupazionale resta quella più avvertita nella realtà del Mezzogiorno e la ricerca di un lavoro stabile e duraturo è l’obiettivo prioritario di tantissime persone, giovani e meno giovani: i candidati alla selezione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo, infatti, provengono da tutta la Calabria, ma non mancano aspiranti di altre regioni.