Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di tutela dei diritti dei lavoratori nel territorio catanzarese. Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Girifalco, con il supporto specialistico del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catanzaro, hanno portato a termine uno specifico servizio di controllo coordinato presso un un’attività commerciale del posto.

Nel mirino dei militari è finita, in particolare, un’impresa individuale che gestisce una pizzeria/panineria. Durante l’accurata ispezione all’interno dei locali, i militari hanno smascherato l’impiego di veri e propri lavoratori “fantasma”.

Ben due dipendenti lavoravano infatti completamente “in nero”, costretti ad operare senza l’ombra di un contratto di assunzione, privati di ogni tutela previdenziale e assicurativa.

A fronte delle violazioni riscontrate, le conseguenze per l’esercizio sono state immediate e severe. I militari operanti hanno disposto la sospensione formale dell’attività imprenditoriale e hanno applicato a carico della titolare una maxi-sanzione amministrativa per un importo complessivo pari a 10.300 euro.

Questa operazione lancia un segnale forte e inequivocabile: si tratta dell’ennesimo tassello di una massiccia campagna a tappeto, volta a sradicare la piaga dello sfruttamento lavorativo e a imporre, con fermezza, il rispetto della legge e della sicurezza per tutti i lavoratori sul territorio.