Lavoro, turismo e inclusione: il 15 giugno a Soverato si presenta la seconda edizione di “Lavorando Includendo”

Il progetto, promosso dal Festival delle DiversAbilità e dal Consigliere Regionale Ernesto Alecci, si amplia quest’anno grazie alla nuova collaborazione con il Comune di Davoli.

Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 15:45, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Lavorando Includendo”.

Il progetto di inclusione sociale e lavorativa, nato dal successo della scorsa stagione estiva, torna con l’obiettivo di garantire contratti regolari e autonomie concrete a giovani con disabilità all’interno dei servizi turistici balneari della costa.

La grande novità di quest’anno è l’ampliamento della rete istituzionale: al nucleo originario del progetto, con la presenza del Comune di Soverato e dell’Assessora alle Politiche Sociali Sara Fazzari, si unisce ufficialmente il Comune di Davoli, rappresentato da Giuseppina Zangari, a testimonianza di come il modello di turismo accessibile e inclusivo stia diventando un patrimonio territoriale sempre più condiviso.

I dettagli dell’incontro

La conferenza stampa vedrà la partecipazione attiva dei veri protagonisti e dei partner strategici del progetto.

Al tavolo dei relatori e in platea saranno presenti:

• Il Consigliere Regionale Ernesto Alecci, promotore dell’iniziativa;

• La fondatrice del Festival delle DiversAbilità e Presidente dell’Associazione Afrodite, Annarita Palaia;

• L’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Soverato, Sara Fazzari;

• Il Presidente del Consiglio Comunale e Pres. Associazione Stabilimenti Balneari di Soverato, Salvatore Riccio;

• L’Assessora al Comune di Davoli, Giuseppina Zangari;

• Gli operatori e i titolari degli stabilimenti balneari del territorio, fondamentali nell’offrire le opportunità di impiego stagionale;

• I giovani con disabilità insieme alle loro famiglie, cuore pulsante del progetto.

Nato per dimostrare che l’abbattimento delle barriere nel mondo del lavoro non è un’utopia ma una scelta operativa replicabile, Lavorando Includendo permette a ragazze e ragazzi con disabilità di svolgere mansioni reali e retribuite durante la stagione estiva.

L’iniziativa, che ha già ispirato una specifica proposta di legge regionale sul turismo accessibile in Calabria, punta a trasformare l’accoglienza turistica in un’occasione di crescita, dignità e reale integrazione sociale.

Gli organi di stampa, i giornalisti, le associazioni del terzo settore e la cittadinanza sono calorosamente invitati a partecipare per conoscere i dettagli operativi, le strutture balneari aderenti e le storie dei ragazzi che prenderanno servizio in questa stagione estiva.