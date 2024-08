L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catanzaro si conferma un’eccellenza nel trattamento delle patologie cerebrovascolari

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro ha raggiunto traguardi significativi nel trattamento delle patologie cerebrovascolari complesse, tra cui quasi 160 interventi per stroke ischemico e il primo intervento di embolizzazione cerebrovascolare eseguito con successo

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro si conferma un’eccellenza nel trattamento delle patologie cerebrovascolari, segnando importanti traguardi nel campo delle urgenze neurologiche. Secondo recenti dati, l’azienda si posiziona ai vertici nazionali per la qualità e il numero di interventi eseguiti, con particolare rilievo nel trattamento dello stroke ischemico, avendo completato quasi 160 procedure negli ultimi tre anni.

La nota dell’Azienda Dulbecco evidenzia il successo raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra diverse unità operative. Il lavoro sinergico tra la UOC di Neurologia e Stroke Unit di II livello, diretta da Domenico Bosco, e la UOC di Neurochirurgia, guidata da Giuseppe Mauro, è stato fondamentale. A questo si aggiunge il contributo decisivo dell’equipe neuroradiologica mista ospedaliero-universitaria, sotto la direzione del dottor Bernardo Bertucci e del professor Umberto Sabatini. In pochi anni, questi professionisti hanno conseguito risultati notevoli nel trattamento delle patologie steno-occlusive e malformative del circolo intracranico.

Un ulteriore esempio dell’eccellenza raggiunta è rappresentato dalla recente procedura di embolizzazione di una malformazione cerebrovascolare, eseguita con successo il 23 agosto. Questo intervento complesso, il primo del suo genere realizzato a Catanzaro, è stato effettuato dall’equipe di endo-neuro vascolare in collaborazione con il professor Salvatore Mangiafico, uno dei massimi esperti a livello internazionale nella neurologia interventistica. Il paziente, proveniente dalla provincia di Vibo Valentia, è stato trattato presso il reparto di Neurologia (ex PO Pugliese).

Il trattamento delle malformazioni artero-venose (MAV) cerebrali, così come di altre patologie cerebrovascolari, ha storicamente portato a una migrazione sanitaria dalla Calabria verso centri altamente specializzati in Italia e all’estero, a causa della complessità delle procedure. Oggi, grazie all’alto livello di competenza e professionalità raggiunto dal personale dell’Azienda Dulbecco, tali interventi possono essere eseguiti anche in Calabria. Il sostegno dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta da Stefania Faragò, è stato determinante per il successo di queste operazioni.

Questo progresso testimonia come la sanità regionale calabrese stia evolvendo, con operatori sanitari sempre più qualificati e determinati a raggiungere obiettivi di eccellenza, a beneficio dell’intera comunità.