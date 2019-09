L’azienda soveratese Rancraft Engineering al 59° Salone Nautico Internazionale di Genova

E’ con grande entusiasmo che la Rancraft Engineering parteciperà al 59° Salone Nautico, che si terrà a Genova dal 19-24 Settembre 2019.

Anche quest’anno Rancraft conferma il suo carattere dinamico e innovativo, infatti il patron del marchio Giuseppe Ranieri, sempre al passo con i tempi, regalerà al mercato nuove proposte all’avanguardia, rivolte ad un pubblico sempre più esigente.

Con la gamma Rancraft Smart, l’azienda ha già rappresentato un punto di riferimento della cantieristica internazionale al punto che, l’iconico brand, con il modello RS Cinque si è aggiudicato il più prestigioso e storico riconoscimento all’arte, alla cultura ed all’imprenditoria italiana: il Leone d’Oro di Venezia (2018). E’ così che il marchio Rancraft è entrato nella storia, sigillando il successo professionale di un uomo e del suo cantiere. Nasce proprio sull’esperienza maturata il restyling del modello RS Cinque, seppur già perfetto a giudizio di tutti. L’attenzione si è concentrata sull’ottimizzazione degli spazi interni, sfruttando al massimo ogni superfice. Il layout della coperta è stato raffinato al punto che, pur trattandosi di un 5,99 mt, si ha l’impressione di possedere un’imbarcazione molto più grande. Le imbarcazioni Rancraft nascono già con una ricca dotazione di accessori, ma la nuova versione potrà essere valorizzata da un particolare già molto richiesto oltre oceano : “T-Top Highspeed”, solitamente adottato su natanti di segmento superiore.

Inoltre, è bene sottolineare la possibilità del diportista di possedere un natante unico e non realizzato in serie, seguendo i propri gusti e le proprie necessità: lusso e personalizzazione a bordo anche sul piccolo.

Punto di forza di tutte le creazioni Rancraft è la carena a step Carena R.I.H.C, nota in tutto il mondo per la sua efficienza idrodinamica che ha permesso sia la riduzione dei consumi del carburante che il miglioramento delle performance e del comfort in navigazione.

La new Rancraft Smart aprirà un nuovo capitolo nel panorama della diportistica, sia per le tecniche costruttive adottate che per i materiali di altissima qualità.

L’ambizione del marchio Rancraft, espressione di stile, tradizione ed eleganza, è coerente con la propria filosofia: esportare il made in Italy nelle più importanti realtà del cosmo.

Imminente sarà la dislocazione di buona parte della produzione nel Nord dell’Italia dove il marchio potrà distinguersi come pura eccellenza italiana.

E non ci si è fermati qui, in cantiere si sta già terminando con lo sviluppo e le prove della gamma RQ W Deck che sarà già sul mercato da Gennaio 2020.

Si ringrazia la Regione Calabria per il supporto dato all’azienda che in questo particolare momento sta cercando di contenere i costi pur mantenendo l’elevata qualità

Sarà nostro piacere ospitarvi nello spazio Rancraft e condividere insieme a voi arte e bellezza.