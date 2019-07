Le App che invecchiano regalano i nostri dati

La moda dell’estate ci porta a regalare i nostri dati ad una società Russa.

FaceApp oramai è la mania dell’estate.

Per rendercene conto basta aprire i social più diffusi, Facebook e Instagram, per trovare subito innumerevoli foto di come saremo da vecchi.

Il Codacons ritiene che intorno a questo, apparentemente innocuo, tormentone estivo si possa nascondere un traffico, potenzialmente pericoloso, di dati sensibili.

L’applicazione del momento non è un’appendice di Facebook, come il nome lascerebbe supporre, ma è di proprietà di un’azienda con sede a San Pietroburgo in Russia.

Esaminando il documento relativo al trattamento dei dati – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – sorgono seri dubbi sul trattamento dei dati e sulla riservatezza.

Si tratta di un documento che, purtroppo, gli utenti non leggono, smaniosi di vedere subito la loro immagine trasformata.

La società, infatti, ci chiede di autorizzare a “condividere i contenuti e le informazioni degli utenti con le aziende che fanno parte del gruppo di società di FaceApp”.

Praticamente – secondo il Codacons – stiamo regalando a questa società Russa milioni di dati personali, che poi verranno subito messi sul mercato.

Ma chi potrebbe essere interessato ad acquistare le nostre foto ?

Il pericolo è che stiamo regalando – prosegue Di Lieto – le nostre impronte digitali e le immagini per il riconoscimento facciale, dati tramite i quali veniamo identificati e che, con le più moderne tecnologie, possiamo disporre anche pagamenti.

Per questi motivi iI Codacons invita alla cautela gli utenti dei social e sta valutando di presentare un esposto alle Procure della Repubblica di tutta Italia e al Garante per la privacy affinché intervengano su questa vicenda che mette a rischio la sicurezza di milioni di cittadini italiani.