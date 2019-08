Le dinamiche innovazioni del Malafarina di Soverato

L’Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina, diretto dal prof. Domenico Agazio Servello, avvia il nuovo anno scolastico 2019-2020 assumendo sempre più un carattere distintivo di presidio culturale declinato intorno alle specificità dei suoi indirizzi: Costruzione, Ambiente e Territorio, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, impreziositosi dall’Istituzione dell’ITS CADMO -Area tecnologica: tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambito metodi e tecnologie dello sviluppo di sistemi software e dall’attivazione della sede del Corso di Laurea in Costruzione e Gestione del Territorio, in collaborazione con l’Università di Modena e di San Marino.

Si tratta di un vero e proprio processo di trasmutazione che utilizza uno staff dinamico ed una serie di dispositivi all’avanguardia per rispondere ai bisogni di un target sempre più esigente.

La scuola, sostiene il Dirigente Servello, diventa un eccipiente che facilita il processo di trasformazione sociale e di crescita di tutte le sue componenti. In questa ottica la possibilità di conoscere altre realtà culturali e di confrontarsi sotto il profilo umano e professionale, promossa dal team Erasmus+, coordinato dalla prof.ssa Savina Moniaci, è inserita in una precisa strategia di internazionalizzazione dell’Istituto scolastico che vedrà i primi giorni di settembre 6 docenti impegnati in uno staff training, sotto la forma di Job Shadowing, in Irlanda presso l’Atlantic School, il Technical Institute e l’Università di Galway per il progetto Ka102 “Run Up”.

Oltre agli espletamenti finali delle azioni ka101 “Bridging the Gaps”, ka229 “Letters” e “Youngsters, Nowadays,Where from, Where to”, ai percorsi formativi e alla gestione di interventi di mobilità transnazionale dei progetti in corso: “The Future begins Today”, “Let’s Use Energy Usefully” ed “Erfahrungen mit Gentile Teaching. Vielfalt braucht Vielfältiges”, il team Erasmus+ è già al lavoro per la definizione del piano biennale per i 5 nuovi progetti del programma Erasmus+ approvati: “Self-awareness: Embrace Yourself, Embrace the World”, “Culture Is Our Wings”, “European Civic Attitude through Social Entrepreneurship, “Code The Future”, e “BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ GİRİŞİMCİLERİ”(Today’s young people, Tomorrow’s entrepreneurs), per garantire una serie di azioni educative, attraverso l’apertura al confronto di tradizioni culturali, la definizione di azioni formative volte ad accrescere lo spirito imprenditoriale degli studenti e l’introduzione di metodologie didattiche innovative che miglioreranno, ulteriormente, l’offerta didattica e formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico Giovanni Malafarina.