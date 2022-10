Le fontane storiche di Squillace saranno presto recuperate

L’azione di programmazione del comune di Squillace, come dimostrato dalla quantità e dalla tipologia dei finanziamenti, regionali e nazionali ed europei, finora ottenuti, e grazie all’apporto dello sportello Europa cittadino, è costantemente rivolta alla ricerca ed all’utilizzo di ogni opportunità per il potenziamento dei servizi e la qualificazione dell’offerta territoriale, in particolare di quella turistica.

Nell’ambito di tale azione, di ricognizione di bandi e di sviluppo di progettualità, s’inseriscono i finanziamenti ottenuti di recente dal comune di Squillace a seguito di specifici bandi promossi dal Gal delle serre calabresi, ente sovracomunale la cui mission è la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, del turismo rurale e dell’artigianato.

Si tratta di 2 distinti finanziamenti, precisa l’assessore alla programmazione e turismo, Franco Caccia, che contribuiranno a rimettere in uso spazi e siti di particolare pregio. Un primo finanziamento, di circa 22 mila euro, è destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’orto botanico, sito nelle vicinanze del Castello, anche in previsione di un più vasto intervento di qualificazione turistica che avverrà nei prossimi mesi con il progetto finanziato dal ministero per il sud nell’ambito dei CIS (contratti interistituzionali di sviluppo).

Il secondo intervento, dell’importo di 40 mila euro, si propone di promuovere la riqualificazione e la messa in funzione di alcune fontane storiche pubbliche del territorio per il recupero e la valorizzazione il patrimonio storico e culturale. Le fontane pubbliche, precisa l’assessore Franco Caccia, anche a Squillace, hanno assolto in passato ad una preziosa funzione sociale in quanto erano dei frequentati luoghi di incontro e di aggregazione sociale, oltre, ovviamente assolvere al compito primario costituito dalla fornitura dell’acqua per le diverse necessità quotidiane della popolazione.

Nonostante la loro funzione primaria sia andata persa e molte fonti siano state abbandonate e poco curate, queste rappresentano senz’altro una testimonianza del patrimonio storico e socio-culturale, ed il recupero di questi luoghi può favorire un ritorno all’aggregazione su aree che possono riscoprirsi fruibili, dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Gli interventi previsti saranno realizzati nella fontana ubicata lungo la SP 162-2 appena fuori dal centro storico abitato, meglio conosciuta con il nome di fontana nuova. L’altro intervento sarà invece realizzato sulla fontana, ubicata nella frazione di Fiasco Baldaia, conosciuta con il nome fontana dei tre cannali.

Si tratta di due fontane pubbliche, rimarca l’assessore Caccia, in cui sono evidenti i segni dell’abbandono registrato durante gli anni , la cui riqualificazione e rimessa in uso , oltre a rappresentare un importante risultato dal punto di vista della valorizzazione strutturale e paesaggistica , si propone di costituire uno strumento per ravvivare le abitudini sociali nonchè per stimolare il movimento fisico vista l’ubicazione delle fontane interessate nelle immediate vicinanze dei rispettivi centri abitati.

Gli interventi in itinere, conclude Franco Caccia, sono in piena sintonia con una scelta strategica di questa amministrazione comunale, puntare sulla valorizzazione della memoria per rafforzare l’identità storico-culturale e per costruire nuove opportunità per la nostra città.