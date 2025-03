Le “Forbici & Follia” di Max Pisu arrivano a Catanzaro e Lamezia Terme

Risolvere un mistero non è mai stato così divertente. Venerdì 14 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e sabato 15 marzo al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21, sarà possibile svelare il colpevole di un delitto nello spettacolo “Forbici & Follia”. La stagione teatrale di AMA Calabria accoglie nel suo cartellone un trio di attori incredibili composto da Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti, con una commedia in cui il pubblico potrà essere protagonista.

L’accattivante titolo “Forbici & Follia”, prende il nome dal salone da coiffeur dove la giornata scorre tranquilla, tra chiacchiere e qualche pettegolezzo. L’idillio viene interrotto dall’assassinio di una vecchia pianista che vive al piano di sopra, proprietaria di tutto l’edificio. Se questo non è già abbastanza sorprendente, bisogna aggiungere il fatto che le persone presenti nel salone hanno tutte un movente che ne giustificherebbe il delitto. Le casualità tragicomiche però continuano quando si scopre che, tra i clienti, ci sono anche due poliziotti in borghese incaricati di risolvere il crimine.

Questi sono i nastri di partenza della pièce teatrale scritta dal drammaturgo e psicologo Paul Pörtner. Con la sagace regia di Marco Rampoldi, lo spettacolo è animato da due nature contrapposte che, sorprendentemente, riescono a convivere. Da una parte il racconto giallo, che deve portare a capire chi sia l’assassino, e dall’altra la comicità che scaturisce dal gioco di interazione con il pubblico (mai forzato alla partecipazione) che si appassiona progressivamente, fino a diventare l’unico possibile giudice che ogni sera conferisce allo spettacolo un finale diverso.

“Forbici & Follia” esplora un modo unico di mettere in scena la coinvolgente storia di un mistero da risolvere, aggiungendo una particolarità in più alla prosa, grazie alla commistione con il cabaret; una scelta che unisce il rigore del racconto con la freschezza dell’improvvisazione, mettendo in evidenza le capacità attoriali dei protagonisti.

Una missione perfetta per Max Pisu, comico che abbiamo imparato a conoscere da “Zelig” fino a film come “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia?”, affiancato da un altro maestro della comicità come Nino Formicola, che per molti anni ha fatto parte del duo cabarettistico “Zuzzurro e Gaspare”, oltre ad aver partecipato a programmi come “Drive In” e ad essere stato il vincitore de “L’isola dei Famosi” nel 2018.

I due protagonisti saranno affiancati da un cast ricco di artisti che potranno essere designati come potenziali colpevoli. L’attore Giancarlo Ratti, conosciuto per le sue partecipazioni in “I Cesaroni”, “Guida astrologica per cuori infranti” e “Pare parecchio Parigi”, ma anche per la sua storica presenza nel programma “Il ruggito del coniglio”, di RAI Radio 2, vestirà i panni di un personaggio ambiguamente misterioso. A completare il quadro della compagnia teatrale anche Lucia Marinsalta, Roberta Petrozzi e Giorgio Verduci.

“Forbici e Follia” è uno evento ad alto tasso di intrattenimento, adatto agli appassionati del genere giallo e, soprattutto, a coloro che amano ridere. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.