Le guerre dei pacifici

La II guerra mondiale finì, in Europa, l’8 maggio 1945 a Berlino, con la cessazione dell’ancora forte e disperata difesa tedesca contro le truppe sovietiche. Da allora, stando ai giornalisti e politici politicamente corretti, regna la pace. E invece non è andata proprio così.

Fin dall’inizio, l’Europa è stata divisa tra un Occidente a guida USA e i Paesi “satelliti” dell’URSS: Germania Est, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria. I due blocchi si dichiararono una “guerra fredda”, che durò, in modo variegato, fino al crollo dell’URSS (1989-91); e lungo i confini erano schierate cospicue e minacciose forze armate, incluse le atomiche di cui erano in possesso USA, G. Bretagna, Francia da una parte; l’URSS dall’altra. Che la guerra tra i blocchi fosse una finta, lo mostrarono i fatti.

Nel 1956, l’Ungheria nazionalista e cattolica si ribellò in armi al comunismo, venendo invasa da truppe sovietiche, nel più muto silenzio dell’Occidente. Nel 1968, la Cecoslovacchia tentò un non meglio definito “comunismo dal volto umano”, ma finì invasa a sua volta; sempre restando l’Occidente in un silenzioso mutismo.

Dal 1967 al ’74, la Grecia venne governata dalla dittatura anticomunista dei colonnelli, finita dopo un tentativo di conquistare Cipro. L’URSS ricambiò con un atteggiamento taciturno il favore ricevuto a Budapest e Praga.

Comunque la guerra fredda non divenne mai calda; infine la saggezza di Gorbaciov pilotò il crollo dell’URSS evitando, in quello sterminato territorio, il rischio di un continuo conflitto di tutti contro tutti; ma nel 1991 la dissoluzione della Iugoslavia scatenò conflitti atrocemente sanguinosi tra etnie e improvvisate entità statali; e nel 1998 la NATO attaccò e devastò la Serbia per difendere una misteriosa e raffazzonata indipendenza del Cossovo; e usò “uranio impoverito”: povero ma uranio, atomico. Partecipò anche l’Italia, straimpipandosene del suo art. 11. Andate a vedere chi era al governo, e i ministri uno per uno; aiutatemi, amici lettori, perché io ho un vuoto di memoria. Infatti, non ricordo canzoni pacifiste e marce di Assisi, in soccorso della Serbia. I pacifisti fanno figli e figliastri?

Intanto la Francia conduceva una sua guerra in Algeria, finita solo nel 1962; nel 1956, Francia e Gran Bretagna avevano tentato, per Suez, un’azione di forza contro l’Egitto, ma dovettero fermarsi per imposizione americana. Anche l’Italia, nel suo piccolo, ebbe una prolungata tensione con l’allora Iugoslavia; e nel 1954 recuperò Trieste.

Occorrerebbero molte più pagine, per elencare le guerre di Israele e degli Arabi, e le operazioni militari reciproche, con gli atti di terrorismo. Mai sentito un pacifista condannare Israele.

Nel 1991, la prima guerra contro l’Iraq, ancora limitata; ma la seconda, quella del 2003, fu massacro e devastazione di città, e inizio di un disordine da cui l’Iraq non si è mai ripreso; e il cattolicesimo caldeo, rispettato da Arabi, Turchi, Mongoli, portato al governo da Saddam, è stato annientato dai liberali USA.

Nel 2011, la Francia di Sarkozy e gli USA di Obama attaccarono e distrussero la Libia, lasciandola nell’anarchia in cui versa; l’Italia, alleata della Libia, fece al volo il suo 8 settembre. Peccato che io non ricordi chi era il presidente della repubblica, e chi il presidente del consiglio. Brutta cosa, la vecchiaia.

E che vi dice l’Afghanistan? E la Siria?

Tornando a oriente, la Russia ha fatto le sue pesanti guerre in Cecenia; in Crimea; nel Donbass, e oggi in Ucraina.

Quanto precede, per la storia vera, non quella politicamente corretta.

Ulderico Nisticò