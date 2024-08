Le mafie diventeranno stato… fantasia o tragica realtà?

La notizia che l’Agenzia delle Entrate stia sequestrando le somme della capitalizzazione erogate ai collaboratori di giustizia ha giustamente acceso il dibattito.

Dico da anni che stiamo assistendo allo sgretolamento continuo e sistematico di tutto l’apparato creato e fortemente voluto da Falcone e Borsellino, negli anni ’90.

Ormai da tempo assistiamo a determinazioni dello Stato che di fatto anziché invogliare a denunciare e a collaborare con la giustizia, disincentivano la volontà di chi sta per compiere questa scelta importante.

E non credo neanche che il problema più cogente siano solo i soldi… i soldi possono fare un uomo ricco, ma un proiettile in testa di certo fa un uomo morto! Prima il diritto alla vita, poi il diritto a costruire un futuro sano per sé e per i propri familiari. Se viene meno il diritto alla vita e la possibilità di progettare un futuro onesto, di avere una casa, di lavorare… viene meno un intero sistema. Servono certezze!

È importantissima la certezza del cambio di generalità, nonostante anche questa misura, da sola, di fatto non basti. E dopo la cessazione del programma, le persone vanno comunque seguite, perchè rimarranno per sempre a rischio.

Lo Stato non può fare come Ponzio Pilato, considerandoli ex e di fatto lasciandoli al proprio destino. Continuando così nessuno vorrà più collaborare con la giustizia e le persone che avevano scelto di pentirsi torneranno a delinquere.

C’è davvero la volontà del Governo di sconfiggere le mafie? Da quello che si legge e si sente sembrerebbe di no! O forse si pensa che le mafie siano già sconfitte e i collaboratori di giustizia non servano più? Questo sistema tanto voluto da Falcone e Borsellino adesso sembra odiato.

E non mi riferisco solo al Governo attuale, poiché la messa in opera di azioni che mirano a destrutturare un intero programma, è cominciato da tempo! Di fatto, di questo passo, con uno Stato che progressivamente perde di credibilità, temo assisteremo al momento in cui le mafie saranno Stato… È fantasia o tragica realtà?

Pino Masciari